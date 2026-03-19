宏福苑大火首場聽證會早上舉行 時任法團主席、政府部門將現身

大埔宏福苑火災獨立委員會，於今日（19日）在中環愛丁堡廣場三號展城館舉行首場聽證會。根據獨立委員會網頁，涉事各方出席名單，至今有37個持分者，其中包括7名以宏福苑居民名義成為涉事方的獨立人士，名單亦包括宏褔苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。聽證會提供約360個公眾人士的旁聽名額，其中約一半會優先分配予宏福苑居民。政府部門和法定機構方面，屋宇署、消防處、民政事務總署、警務處、房屋署、勞工處、競爭事務委員會、廉政公署及市區重建局會派出代表出席。

聽證會上午10時正式開始

聽證會時間為上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時20分，《星島》記者早上9時許到現場觀察，最少有15名公眾人士到場旁聽。現場擺設過百張座椅，椅背貼有「不准攝影、錄影、錄音或直播」字句紙張。根據今次會議的座位表，現場設有相關團體代表席、公眾席及記者，現時最少有15名公眾人士到場旁聽。

今次聽證會除了委員會主席兼法官陸啟康、委員陳健波、歐陽伯權外。資深大律師杜淦堃、大律師李澍桓、俞匡庭、李俊軒、張天風及馮天榮代表獨立委員會出席會議。

至於資深大律師孫靖乾、大律師劉逸沖、卓元暢則代表政府及相關決策局出席。資深大律師李律仁、大律師柯愷欣代表宏褔苑業主立案法團第12屆管理委員會。至於大律師李峰琦、譚俊傑為宏福苑居民代表。資深大律師呂世傑、大律師阮文躍則代表市區重建局，資深大律師許偉強、大律師何卓衡代表置邦興業有限公司出席。大律師關有禮代表中華發展工程有限公司董事梁秉基。