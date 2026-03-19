Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火首場聽證會早上舉行 時任法團主席、政府部門將現身

社會
更新時間：08:58 2026-03-19 HKT
發佈時間：08:58 2026-03-19 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會，於今日（19日）在中環愛丁堡廣場三號展城館舉行首場聽證會。根據獨立委員會網頁，涉事各方出席名單，至今有37個持分者，其中包括7名以宏福苑居民名義成為涉事方的獨立人士，名單亦包括宏褔苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。聽證會提供約360個公眾人士的旁聽名額，其中約一半會優先分配予宏福苑居民。政府部門和法定機構方面，屋宇署、消防處、民政事務總署、警務處、房屋署、勞工處、競爭事務委員會、廉政公署及市區重建局會派出代表出席。

聽證會上午10時正式開始

聽證會時間為上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時20分，《星島》記者早上9時許到現場觀察，最少有15名公眾人士到場旁聽。現場擺設過百張座椅，椅背貼有「不准攝影、錄影、錄音或直播」字句紙張。根據今次會議的座位表，現場設有相關團體代表席、公眾席及記者，現時最少有15名公眾人士到場旁聽。

今次聽證會除了委員會主席兼法官陸啟康、委員陳健波、歐陽伯權外。資深大律師杜淦堃、大律師李澍桓、俞匡庭、李俊軒、張天風及馮天榮代表獨立委員會出席會議。

至於資深大律師孫靖乾、大律師劉逸沖、卓元暢則代表政府及相關決策局出席。資深大律師李律仁、大律師柯愷欣代表宏褔苑業主立案法團第12屆管理委員會。至於大律師李峰琦、譚俊傑為宏福苑居民代表。資深大律師呂世傑、大律師阮文躍則代表市區重建局，資深大律師許偉強、大律師何卓衡代表置邦興業有限公司出席。大律師關有禮代表中華發展工程有限公司董事梁秉基。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
即時國際
1小時前
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
影視圈
18小時前
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
影視圈
17小時前
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
01:25
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
社會
21小時前
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
飲食
14小時前
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
影視圈
13小時前
星島申訴王 | 房間暗藏鏡頭 港情侶慘變A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直擊職員紅外線偵測
04:41
星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點
放蛇直擊
2小時前
《寒戰1994》演員陣容懶人包 古天樂演特首周潤發梁家輝回歸 劉俊謙吳彥祖加盟掀權力鬥爭
《寒戰1994》演員懶人包｜古天樂演特首 周潤發、梁家輝回歸 劉俊謙、吳彥祖加盟權鬥
影視圈
11小時前
前TVB移加主持重操故業拍翻版《東張西望》 踢爆加國打工陷阱 苦主被呃6萬港元
前TVB移加主持重操故業拍翻版《東張西望》 踢爆加國打工陷阱 苦主被呃6萬港元
影視圈
16小時前