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天氣｜天文台料下周日間溫暖內陸炎熱 3.24起連續5日最高27°C

社會
更新時間：06:57 2026-03-19 HKT
發佈時間：06:57 2026-03-19 HKT

廣東沿岸天色大致良好，中國東南沿岸的氣壓正在上升，預料一股偏東氣流會在今日稍後抵達廣東沿岸。天文台表示，在今日（19日）正午時分，本港市區氣溫上升至26°C左右，新界再高一兩度。另外，隨偏東氣流緩和，下周初至中期廣東天色逐漸好轉，日間相當溫暖，內陸地區炎熱，下周二（24日）起連續5日最高氣溫達27°C。

天文台表示，預測本港下午天氣大致天晴及炎熱，介乎21°C至28°C。今晚漸轉多雲。吹微風，漸轉吹和緩偏東風。

天文台九天天氣預報指出，一股清勁的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，明日（20日）天氣大致多雲，有幾陣微雨，氣溫介乎20°C至23°C，早上沿岸有薄霧；周日（22日）天氣大致多雲。早上有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎20°C至25°C。

下周初至中日間相當溫暖 內陸地區炎熱

隨偏東氣流緩和，下周初至中期廣東天色逐漸好轉，日間相當溫暖，內陸地區炎熱，下周二（24日）起連續5日最高氣溫達27°C。

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