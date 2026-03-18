旅發局三大策略吸高增值客 5、6月山頂推全新光影巡禮 10月Cosplay主題「萬聖節月」玩足4個周末

香港旅遊發展局今日（18日）於香港會議展覽中心舉行年度大型旅業簡報會「香港旅業展望2026」，吸引逾2,000人親身或透過觀看線上直播形式參與，包括本地及海外旅行社、景點、酒店、航空、零售、餐飲、會展、郵輪等業界代表，以及旅發局合作夥伴和本地大專院校旅遊學系師生，共同掌握香港旅遊業最新形勢，洞悉旅遊業市場動態，並了解旅發局今年工作計劃和推廣策略重點。旅發局會在5、6月，推出一個以光影巡禮為主題的全新表演，並在構思在山頂打造長期燈影效果；更會在10月，打造一個以「Cosplay（角色扮演）」為主題的「萬聖節月」，橫跨四個周末，吸引年輕及家庭客。

三大策略包括全力吸引高增值過夜旅客 突顯香港優勢

旅發局公布2026至27年度工作計劃，將透過三大策略，包括開拓多元化客源，開拓新客群，全力吸引高增值過夜旅客；持續支持業界長遠發展，同創商機；及突顯香港優勢，加強香港旅遊競爭力。

調整資源投放 開拓新客源

旅發局總幹事劉鎮漢表示，將調整資源投放比重，其中75%用於國際市場，除主要市場，亦會加強東盟（印尼、越南、柬埔寨）、中東、印度、同時開拓具潛力的歐盟市場，如意大利、西班牙。其餘25%資源會放到中國內地市場，同時聚焦非廣東省城市，力求增加過夜旅客比例。

他又指，香港在「2025年全球穆斯林旅遊指數」友善旅遊目的地排名第三，將推動穆斯林旅遊市場，亦會推動研學旅遊產業發展。而機管局亦正推進「機場城市(SKYTOPIA)」項目，會和機管局合作，善用該項目落成後作為全港最大的遊艇港灣機遇，推出多元化的遊艇旅遊產品。亦會與私家醫院及香港首間中醫醫院探討合作，拓展醫療旅遊，吸引高增值旅客。

劉鎮漢表示，另一重點是提升盛事活動、強化香港「亞洲盛事之都」定位。旅發局會繼續舉辦六大旗艦盛事，並擴大規模及宣傳力度。在「香港美酒佳餚巡禮」方面，旅發局會將整個11月打造為「美酒佳餚月」；「香港繽紛冬日巡禮」亦計劃擴大規模，地點不限於中環；「新春國際匯演之夜」亦由單一活動延長至整個農曆新年；「香港單車節」、「香港國際龍舟邀請賽」加入「全球大學盃」等國際級項目。

「萬聖節月」橫跨4個周末 吸引年輕及家庭客

他希望透過盛事，不只吸引旅客來香港，更帶動零售、餐飲和酒店業的收益。除大型盛事，亦會加強推廣其他中西傳統節慶。如「大坑舞火龍」會加入更豐富的文化及體驗元素。在10月，與不同商界合作，打造一個以「Cosplay（角色扮演）」為主題的「萬聖節月」，橫跨4個周末，吸引年輕及家庭客。

在提升香港夜間體驗方面，劉鎮漢表示將會於夏季前，推出一個以光影巡禮為主題的全新表演，取代現有的「幻彩詠香江」，因為「幻彩詠香江」推出超過20年，提升空間十分有限。以光影巡禮為主題的全新表演會分兩部份，一部份是配合節慶，於不同時間、地點舉辦沉浸式光影匯演；另一部份是不同地區的特色景點，打造長期燈影效果，山頂是其中一個構思選址。

鞏固會展郵輪樞紐地位

為持續支持業界長遠發展，同創商機，旅發局將加強推動會展旅遊，鞏固香港「國際會展之都」地位；並鞏固香港作為「亞洲郵輪樞紐」的角色，積極參與區域及全球郵輪業界活動推廣多元體驗，同時，亦會優化資助措施及獎勵計劃，及檢視並修訂旅遊業界資助計劃以加強成效，繼續帶領業界出外說好香港故事，夥同業界提升旅客體驗，並發展更多「一程多站」旅遊產品，加強推廣大灣區旅遊品牌。

提升盛事活動 突顯香港優勢

至於突顯香港優勢加強香港旅遊競爭力方面，旅發局將提升香港「亞洲國際都會」地位展現香港獨有旅遊體驗，包括全新主題宣傳、夥拍全球媒體、優化智慧旅遊；提升盛事活動強化香港「亞洲盛事之都」定位，提升六大旗艦盛事、支持其他大型活動、推出全新光影表演、重塑「香港 ‧ 大城小區」推廣，推出不同主題旅遊攻略。

旅發局主席林建岳回應傳媒提問時表示，「幻彩詠香江」已推出超過二十年，要定期做保養並不容易，提升空間亦有限。他希望，未來會將以光影巡禮為主題的表演推至不同地方，吸引旅客探索更多香港不同地區，帶來更多新鮮感。

回應中東局勢對香港旅遊業影響時，林建岳相信「有危亦有機」，認為機遇更多，以往到中東的旅客，或轉往其他地方旅遊。而香港作為全球其中一個安全旅遊目的地，加上未來接連精彩盛事活動，對旅客具有吸引力。旅發局亦會聯同大灣區景點宣傳，希望延長旅客留港時間，並一訪再訪。被問到中東局勢如何影響旅發局宣傳計劃，林建岳表示，會密切留意最新發展，靈活調配資源。