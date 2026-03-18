伊朗局勢｜孫玉菡：地緣政治不穩 彰顯香港安全穩定優勢 會仔細聆聽世界人才需求

全球人才高峰會周開今日（18日）開幕，勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着中東的地緣政治不穩和緊張，更彰顯香港安全穩定優勢，指香港要保持信心，繼續聆聽世界人才的需求，協助他們更快融入香港。

安全環境、普通法制度等優勢吸引海外人才

孫玉菡指，很多外來人才非常讚賞香港的優勢，尤其是安全的環境、廣闊的發展空間、普通法制度和作為世界金融中心等，吸引了大量人士選擇來港發展。展望將來，相信香港的發展空間會更大，當局也會仔細聆聽來自世界各地不同人才的需求。

他指，過去三年多的時間，隨着政府推出了一系列的搶人才、留人才的政策，香港取得令人相當鼓舞的成績，無論量和質都反映出來。各項人才計劃中，約有四分一人持有的護照來自海外，相當多的海外人才選擇以香港為他們的發展基地，彰顯了香港作為人才高地的重要性及吸引力。

他表示，國家「十五五」規劃關於港澳篇章有明確指出，會支持香港打造成為國際高端人才集聚高地，本港會沿這個大思路、大方向持續優化現有措施，如有需要亦會作出一些更創新的調整。另外，香港亦會繼續積極與尤其是大灣區的兄弟城市，一起努力、聯手合作，既為香港找到合適人才，也可以更好地服務國家發展大局。展望將來，當局亦會於東南亞、英國等歐洲國家以及北美國家吸引人才。



記者：蔡思宇

攝影：盧江球