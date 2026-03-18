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SKYTOPIA藝術倉儲簽約儀式完成 佔地5.3萬呎料2027年投入服務

社會
更新時間：13:29 2026-03-18 HKT
發佈時間：13:29 2026-03-18 HKT

機管局與營運商Eythos完成SKYTOPIA藝術與珍品倉儲設施簽約儀式。倉儲設施可獨立收藏藝術珍品及價值資產，提供收藏空間及私人鑑賞室，樓高兩層，佔地5.3萬平方呎，預計2027年年初投入運作，合約期為期6年。

陳正思：拍賣後藏品或留港以避稅

機管局商務行政總監陳正思表示，香港是自由港，是世界第二大的藝術交易市場，對藝術倉儲需求龐大，因為不少藝術投資者或收藏者在香港投得藝術品後，為避藝術品轉運到其他地方時需被徵稅，未必會馬上將藝術品運離香港。

她又認為，營運者Eythos雖然年資較短，但有豐富舉辦世界性藝術活動經驗，最近更為Art Basel 官方運輸藝術品的經營者，故對其能力和經驗有信心。她續指，Eythos將負責提升倉儲建築設施和室內設計，投資金額達到3億元。

她續指，未來遊艇港灣等設施投入運作，岸上亦會有不同形式藝術廊，增加整體藝術元素。

Eythos 行政總裁鄭家恒表示，倉儲設施將設氣體防火等安排，並會以拉櫃儲藏畫作，嚴格控制溫度。
 

記者：曾偉龍

攝影：吳艷玲

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