國際人才論壇及機遇匯人才博覽展今舉行 李家超：全球變局下人才是競爭核心

國際人才論壇及機遇匯人才博覽展今日(18日)起一連兩日在香港會議展覽中心舉行。行政長官李家超致辭時表示，截至二月底，本港各項人才入境計劃合共有超過41萬宗申請獲批，逾27萬名人才已經抵港。面對全球人口競爭，香港將繼續堅持開放，深化國際合作，並與國家發展戰略緊密銜接，進一步完善教育、創新和基礎設施。

全球人才競爭加劇 香港展現清晰戰略決心

李家超表示，現時正處於全球深刻變革的時代，尋找及留住人才已成為全球經濟策略及公共政策的核心，政府與企業都認為競爭力不再僅取決於資本或實體基建，更重要的是人才，包括他們的知識、創造力與適應力，香港面對這項全球挑戰展現了清晰思路、承諾與決心。

香港發揮「一國兩制」優勢 擔當「超級聯繫人」角色

他指，香港在「一國兩制」的優勢下，保持高度開放、積極融入全球的同時，亦扎根於國家高質量發展之中。香港擔任「超級聯繫人」及「超級增值者」的角色，連接內地與全球市場，促進資本、資訊、科技與人才的自由流動。國際企業與投資者透過香港把握國家機遇，而內地企業亦可通過香港走向世界。

法治稅制營商與高品質生活 吸引人才來港

他表示，香港始終堅持開放與國際化，本港的法治、獨立司法制度及可靠的制度提供了穩定性與信心，簡易且具競爭力的稅制，以及開放的國際化營商環境，吸引全球企業與投資者。高品質生活是香港另一個優勢，本港提供世界一流的公共交通服務，以及豐富多元的東西文化氛圍。他亦提到，特區政府正加速北部都會區發展，致力打造成為國際創新和科技中心，並與粵港澳大灣區11個城市加強合作，為人才流動提供更多機會。

博覽設五大主題展區 邀得諾獎經濟學得主進行主題演講

國際人才論壇以「匯聚全球智慧」為主題，首次舉辦九項與人才及人力資源相關的衞星活動，包括區域會議、招聘會及企業頒獎典禮等。同時，探討未來人力市場趨勢與策略。活動邀請了2010年諾貝爾經濟學獎得主Christopher A Pissarides、海內外及本地政商學界領袖，進行主題演講、專題演講及專題討論，圍繞人才策略、創新科技，以及教育與產業協同發展等議題交流分享。

此外，機遇匯人才博覽展於上述兩日期間同步舉行，博覽展設五大主題展區，匯聚約70家企業、教育與科技機構及政府部門，提供最新行業資訊及多元化支援服務，展示香港及其他大灣區城市的機遇，並設有互動交流專區，邀請業界領袖分享創業、人才引進以及行業趨勢等最新資訊。

記者：蔡思宇

