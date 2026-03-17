年青侍應涉網上發布煽動帖文 擬認煽動他人顛覆國家政權罪 還柙7月答辯

22歲男侍應涉自前年起於社交平台X及Instagram上發布帖文及相片，原被控明知而發布具煽動意圖的刊物罪，早前控方改控煽動他人顛覆國家政權罪。案件今（17日)在區域法院再訊，辯方透露被告擬承認控罪，法官陳廣池將案件排期至7月9日進行答辯，期間被告還柙候訊。

被告陳浩騫被控於2024年6月27日至2025年4月28日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

案件編號：DCCC 1103/2025

法庭記者：黃巧兒

