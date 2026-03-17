宏福苑大火獨立委員會周四舉行首場聽證會  涉事方包括7居民及前業主立案法團主席等

大埔宏福苑大火獨立委員會周四（19日）舉行首場聽證會。獨立委員會網頁今日（17日）列出涉事各方出席名單，至今有37個持分者，包括7名以宏福苑居民名義成為涉事方的獨立人士，名單還包括宏褔苑業主立案法團第十二屆管理委員會主席徐滿柑。

政府部門方面，屋宇署、消防處、民政事務總署、警務處、房屋署、勞工處、競爭事務委員會、廉政公署及市區重建局將派出代表出席。

名單包括宏褔苑業主立案法團正副主席

涉事方名單中有7人以宏福苑居民名義列為涉事方，大火發生時的法團成員（前法團）有14人被列入涉事方，包括時任主席徐滿柑及副主席麥志雄。

另外，涉事方名單亦包括接管宏福苑法團管理委員會的合安管理有限公司，鴻毅建築師有限公司董事黃俠然、宏業建築工程有限公司兩名董事 侯華健及何建業，以及宏業建築工程有限公司授權簽署人黃忠基亦在名單之列。

委員會亦會邀請非涉事一方的證人出席聽證會作證，並將適時於獨立委員會網頁公布每場聽證會會出席作證的證人具體名單。

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