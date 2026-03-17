損壞民建聯立法會選舉橫幅 地產經紀被控刑毀罪 准簽保守行為1年

26歲地產經紀去年11月在將軍澳損壞4條民建聯的立法會選舉橫幅，因而被控1項刑事損壞罪。案件今於觀塘裁判法院再提訊，控方同意以簽保守行為方式處理。案情透露，涉案地產經紀損壞涉案橫幅後，警方翻查閉路電視及鎖定其身份，拘捕及警誡下他稱因貪玩犯案。署理主任裁判官鍾明新批准以守行為方式處理本案，被告須自簽1000元及守行為1年。

被告潘日軒，被控於2025年11月24日在將軍澳頌明苑外的行人隧道近燈柱BE2120，無合法辯解而損壞屬於民建聯西貢將軍澳支部的4條立法會選舉橫幅，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

被告今承認案情指，民建聯西貢將軍澳支部的職員於去年11月21日在案發地點設置了4條立法會選舉橫幅，後來發現涉案橫幅遭損壞，於是報警。警方翻查閉路電視後鎖定被告身份，並於11月27日拘捕被告。警誡下，被告作出招認，稱「一時貪玩，手多多，先用把劍整爛啲橫額」。

案件編號：KTCC2423/2025

法庭記者：王仁昌