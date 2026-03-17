Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

時任科大教授涉收賄兼向同事派利是 助學生入讀碩士課程 明觀塘法院提堂

社會
更新時間：12:22 2026-03-17 HKT
發佈時間：12:22 2026-03-17 HKT

香港科技大學(科大)時任講座教授涉嫌從友人收賄4萬元，兼向兩名同事派利是，以協助一名學生入讀科大碩士課程。該教授昨(3月16日)遭廉署落案起訴貪污，涉案友人亦同被控賄賂。二人暫獲廉署准予保釋，明天(3月18日)於觀塘裁判法院答辯。

被指收4萬元賄款助學生入讀碩士課程

兩被告分別為劉紅斌，63歲，時任科大海洋科學系講座教授；及其友人林珮玲，60歲，同被控一項串謀使公職人員接受利益罪名。劉紅斌另被控兩項向公職人員提供利益罪名。

廉署指，於2025年3月至5月案發期間，劉紅斌是理學碩士(環境健康及安全)的課程主管，負責審閱課程的入學申請及與申請人進行面試以決定取錄名單。

其中一項控罪指，劉紅斌涉嫌從友人林珮玲接受賄款4萬元，以協助一名學生在2025/26學年獲該碩士課程取錄。

涉向兩同事派利是望助取錄事宜遭拒

另外兩項控罪指，劉紅斌涉嫌向負責收生事宜的兩名海洋科學系職員分別提供5,000元及1,000元利是，以協助該學生獲課程取錄及處理取錄事宜。該兩名職員拒絕接受，並向科大匯報事件。

廉署接獲貪污投訴而展開調查，發現有人涉嫌要求林珮玲協助該名學生入讀上述碩士課程，林珮玲遂尋求劉紅斌協助。廉署調查發現，該名學生的學歷並不符合入讀該碩士課程的基本要求，他最終沒有獲取錄。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
50歲港姐艷星北上搵食淪洗碗工？抹枱收廚餘垃圾極勤快  曾陷裸照風波誕子後有抑鬱症
影視圈
2026-03-16 10:00 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
17小時前
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
2026-03-15 15:31 HKT
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）
生活百科
20小時前
美伊戰事打亂央行部署 儲局今年料最多減息兩次 日圓跌至一個位才吸納
美伊戰事打亂央行部署 儲局今年料最多減息兩次 日圓跌至一個位才吸納
投資理財
7小時前
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌
家居裝修
7小時前
九龍灣恐怖車禍｜私家車高速剷上行人路 多名途人被撞至人仰馬翻倒地
01:07
九龍灣9傷車禍‧車Cam直擊｜私家車高速剷上行人路 多名途人被撞至人仰馬翻倒地
突發
3小時前
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
滙豐戶口5月推新收費 櫃位入票及打簿要畀錢 設外幣現鈔存款費用 即睇邊類客可豁免
投資理財
21小時前
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
3小時前