油價急升︱李家超：倘發現燃油供應商合謀定價 競委會將依法行使權力調查
更新時間：10:43 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:43 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:43 2026-03-17 HKT
中東局勢緊張導致國際油價上漲，香港油價同樣受影響、各種汽油、柴油價格急升，加上香港車用燃油價格「貴絕全球」，車主深受影響。行政長官李家超今日（17日）表示，已與各大供應商，包括電力、航空公司及燃油公司溝通，確認本港能源供應充足、並要求供應商制定應急預案，探討開拓其他能源供應來源，同時已要求提升價格透明度，提供更多價格變動即時資訊。
倘發現合謀定價 競委會將依法行使權力調查
就燃油供應價格上，李家超指商經局轄下的競爭事務委員會將密切監察市場，若發現任何合謀定價或違反公平競爭的行為，將依法行使權力調查。同時，消費者委員會已呼籲供應商考慮市民的負擔能力。
李：任何收費調整必須合理且透明
他表示，環境及生態局將於本周約見車用燃油供應商，要求提供更多市場資料，而運物局已接觸本地航空公司，強調任何收費調整必須合理且透明。他又指海關與消防處將加強執法，嚴打由內地非法偷運燃油到港活動。
中東局勢突顯香港安全穩定獨特機遇
李家超坦言，中東局勢引發的燃油供應受阻是全球共同面對的挑戰，短期內或會為香港帶來衝擊和波動，例如航空、物流價格上升、物價構成壓力。不過，李家超認為另一方面也突顯香港獨特機遇，相對中東不穩定局勢，香港則是安全、穩定且充滿發展機遇的地方，相信中長期將有持續資金流入，助鞏固香港國際金融中心地位。
他又強調，在「一國兩制」下，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，今次挑戰反而更能突顯香港「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，吸引更多國際高端人才匯聚，特別是在家族辦公室、風險管理、資產管理及離岸人民幣市場等方面，將帶來正面推動作用。
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