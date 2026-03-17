五月天演唱會｜消委會接獲194宗投訴 續與主辦方聯絡調解

台灣人氣樂團五月天早前無故取消24日場次的演唱會，引起歌迷不滿。消費者委員會副總幹事何應富透露，截至今日（17日）上午八時，消委會共接獲194宗相關投訴，其中近半數來自非土地消費者。

投訴個案急增 本地及旅客同受影響

何應富表示，在194宗投訴個案中，96宗來自本地消費者，而另外98宗則來自非本地消費者，當中大部分為內地旅客。

他指出，兩地消費者的投訴性質有所不同。本地消費者的不滿主要源於主辦方未能提供優先購買其他場次門票或更換場次的選項。然而，主辦單位回覆指，後來加開的場次門票已售罄，無法滿足相關訴求。

消費者委員會副總幹事何應富。資料圖片

對於非本地消費者，投訴焦點則集中在演唱會取消後，主辦單位未有賠償他們因此而衍生的交通及住宿費用。

消委會：已責成主辦方盡快回應

何應富強調，消委會已於上星期與主辦單位取得聯繫，並將所有接獲的投訴轉介予對方跟進，亦有責成主辦單位要盡快就這些投訴作出回應。

針對事件，主辦單位早前已公佈安排退款及加開「彩排特別場」作為補救措施。不過，何應富認為，這些方案是否能滿足所有投訴人的期望，則仍有商榷的餘地，消委會仍會積極居中調解，希望達至雙方可接受方案，但仍有困難。



相關新聞：

五月天演唱會︱主辦方：24日演出改為40分鐘綵排特別場 邀購買當日場次觀眾參與 門票仍全數退款

五月天演唱會首場突取消 歌迷斥40分鐘綵排無誠意：絕對唔收貨