OpenClaw｜陳茂波 : 使用「龍蝦」要注意網絡安全 但不能否定其價值及大勢所趨

財政司司長陳茂波今日（17日）出席活動時表示，人工智能代理OpenClaw的出現，令到世界驚醒，一隻隻「龍蝦」引爆的熱潮，從一般用家、專業程式員、大中小型科技企業，以至股票市場的資金，都在追逐這個新主題，其方便程度猶如一個數碼化僱員，雖然使用Open Claw要注意網絡安全及私隱風險，但不能因此否定其價值及大勢所趨，要做好防範措施。他又同意OpenClaw的出現，可能對勞動市場有影響，尤其會取代部分重複性較高的工作，因此他在預算案提出要做全民AI培訓，協助市民裝備自己應對未來職場轉變。

北部都會區是未來經濟發展主要引擎

陳茂波又表示，國家十五五規劃綱要提及，到2035年維持經濟增長4.5%至5%，增長速度相當快，預計2035年人均生產總值達到中等發達國家水平，祖國日後會成為消費大國，香港要發揮好橋樑優勢，國家科技自立自強目標，與香港建設國際創科中心相關，在人工智能發展方面，香港可為內地企業提供數據和應用場景。

陳茂波表示，北部都會區是未來經濟發展的主要引擎，其中「北都大學城」更是重點項目。他指出，大學城不僅是大學擴充校舍的空間，更應成為人才高地，結合創科資源推動科研發展。大學城內將設有第三間醫學院，重點發展臨床試驗及相關科研，充分利用香港醫療優勢及毗鄰深圳的地理位置。

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股市暢旺 樓市回穩

在金融市場方面，陳茂波提到，目前約有400家企業正在排隊上市，顯示香港股市交投活躍。他承認本港股市制度仍有改善空間，例如研究降低交易成本、檢討「每手成交股數」的規定，以提升資金流動性。

樓市方面，他指出物業市場自去年下半年起回穩，近月樓價有上升勢頭，每月交投量約6,000宗，已接近疫情前水平。寫字樓物業雖面臨較大壓力，但近期跌幅已見放緩，政府正鼓勵商業項目更改用途，以消化現存商廈存量。