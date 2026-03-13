Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵加薪｜大部分非經理級員工增1.6%至３.84% 表現優異者最高發2.07個月獎金

社會
更新時間：11:06 2026-03-13 HKT
發佈時間：11:06 2026-03-13 HKT

港鐵公布2026年度薪酬調整，今年大部分的非經理級員工獲1.60%至3.84%的基本薪酬加幅。為確保公司整體薪酬福利持續具市場競爭力，吸引及保留人才，公司亦會按業務表現等考慮發放獎金。

港鐵亦表示，一直有聆聽員工代表、工會及員工就薪酬調整幅度的意見及訴求，會繼續透過不同渠道保持緊密溝通，關顧員工的需要，攜手並肩服務及建設香港，推動城市前行。

據香港鐵路工會聯合會表示，加薪方案為，考績評核達第3級（工作表現合乎標準，約佔全體員工55%）的同事，將獲得3.2%的薪酬調升；考績評核達第4級（工作表現高於標準，約佔全體員工35%）的同事，加薪幅度為3.84%；考績評核達第5級（工作表現傑出，約佔全體員工10%）的員工，將享有4.8%的加薪。與此同時，考績達第3級及以上的員工，可分別額外獲得相當於1.4、1.73 及2.07個月薪的一次性特別獎金。

 


 

