簡樸房｜改裝費用惹關注 測量師學會料核證費$1.5萬 房屋局：單位毋須「豪裝」

簡樸房制度已於本月1日推行，房屋局局長何永賢今日（12日）在社交平台發帖，指雖然前後有48個月的過渡時間，但及早了解改裝要求，對有關費用及早預算，將來申請認證為「簡樸房」自然更水到渠成。

業界關注費用 政府強調非要求「豪裝」

何永賢指，房屋局副局長戴尚誠在周二（10日）聯同香港測量師學會副會長謝志堅及團隊，早前到深水埗舉行簡介會，向區議員、地產代理、專業學會及業主解說。會上不少業主與代理均關注相關費用，戴尚誠強調，政府並無要求業主「豪裝」單位，僅要求提供合理、安全的居住環境，符合《簡樸房條例》基本規定即可。

測量師學會：一個單位核證費約1.5萬

對於現場有地產代理業界人士查詢專業人士的核證費用，謝志堅回應指，學會估算一個樓宇單位的起始核證費用約為1.5萬元。他補充，一個樓宇單位通常有3至4個「簡樸房」，故該費用已包含上述房間的核證，但「當然每一個服務的內容可能會有不同」。