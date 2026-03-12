Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

簡樸房｜改裝費用惹關注 測量師學會料核證費$1.5萬 房屋局：單位毋須「豪裝」

社會
更新時間：19:34 2026-03-12 HKT
發佈時間：19:34 2026-03-12 HKT

簡樸房制度已於本月1日推行，房屋局局長何永賢今日（12日）在社交平台發帖，指雖然前後有48個月的過渡時間，但及早了解改裝要求，對有關費用及早預算，將來申請認證為「簡樸房」自然更水到渠成。

業界關注費用 政府強調非要求「豪裝」

何永賢指，房屋局副局長戴尚誠在周二（10日）聯同香港測量師學會副會長謝志堅及團隊，早前到深水埗舉行簡介會，向區議員、地產代理、專業學會及業主解說。會上不少業主與代理均關注相關費用，戴尚誠強調，政府並無要求業主「豪裝」單位，僅要求提供合理、安全的居住環境，符合《簡樸房條例》基本規定即可。

測量師學會：一個單位核證費約1.5萬

對於現場有地產代理業界人士查詢專業人士的核證費用，謝志堅回應指，學會估算一個樓宇單位的起始核證費用約為1.5萬元。他補充，一個樓宇單位通常有3至4個「簡樸房」，故該費用已包含上述房間的核證，但「當然每一個服務的內容可能會有不同」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
10小時前
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
7小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
12小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
8小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
12小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前