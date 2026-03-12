廉署起訴兩名物業賣家 涉以3萬元行賄地產代理 圖免支付15.5萬元佣金

廉政公署昨日（11日）落案起訴兩名物業賣家，控告他們在放售一個住宅單位時涉嫌以30,000元行賄一名地產代理，要求對方豁免他們向地產代理公司支付代理佣金155,000元。

二人獲准保釋 以待明日在西九龍裁判法院答辯

梁紀茗，48歲；及謝慧羚，34歲，同被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。二人獲准保釋，以待明日（13日）在西九龍裁判法院答辯。

梁紀茗於案發時委託了中原地產代理有限公司（中原地產）放售大嶼山一個住宅單位。他與中原地產簽訂的地產代理協議（俗稱「放盤紙」）訂明，同意在成功交易後向中原地產支付物業成交金額的1%作為代理佣金。

中原地產一名地產代理其後為單位成功物色潛在買家，並通知兩名被告對方擬以1,550萬元購入其單位。根據上述已簽定的放盤紙，成功交易後梁紀茗須向中原地產支付代理佣金155,000元。該名地產代理其後安排買賣雙方於2023年12月24日簽署臨時買賣合約（臨約）。

控罪指兩名被告涉嫌於2023年12月23日，即買賣雙方原訂簽署臨約前一天，向該名地產代理提供賄款30,000元，以豁免中原地產向他們收取買賣交易代理佣金。該地產代理拒絕受賄，並即日向中原地產匯報事件。中原地產在廉署調查案件期間提供全面協助。

根據《防止賄賂條例》第9條，任何人士無合法權限或合理辯解，向代理人（包括私人機構僱員）提供利益（包括金錢、禮物、貸款、佣金、職位、契約、服務或優待等）藉以影響該代理人執行職務，即屬行賄。任何人士如懷疑貪污，應立即向廉署舉報。