Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署起訴兩名物業賣家 涉以3萬元行賄地產代理 圖免支付15.5萬元佣金

社會
更新時間：16:18 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:18 2026-03-12 HKT

廉政公署昨日（11日）落案起訴兩名物業賣家，控告他們在放售一個住宅單位時涉嫌以30,000元行賄一名地產代理，要求對方豁免他們向地產代理公司支付代理佣金155,000元。

二人獲准保釋  以待明日在西九龍裁判法院答辯

梁紀茗，48歲；及謝慧羚，34歲，同被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。二人獲准保釋，以待明日（13日）在西九龍裁判法院答辯。

梁紀茗於案發時委託了中原地產代理有限公司（中原地產）放售大嶼山一個住宅單位。他與中原地產簽訂的地產代理協議（俗稱「放盤紙」）訂明，同意在成功交易後向中原地產支付物業成交金額的1%作為代理佣金。

中原地產一名地產代理其後為單位成功物色潛在買家，並通知兩名被告對方擬以1,550萬元購入其單位。根據上述已簽定的放盤紙，成功交易後梁紀茗須向中原地產支付代理佣金155,000元。該名地產代理其後安排買賣雙方於2023年12月24日簽署臨時買賣合約（臨約）。

控罪指兩名被告涉嫌於2023年12月23日，即買賣雙方原訂簽署臨約前一天，向該名地產代理提供賄款30,000元，以豁免中原地產向他們收取買賣交易代理佣金。該地產代理拒絕受賄，並即日向中原地產匯報事件。中原地產在廉署調查案件期間提供全面協助。

根據《防止賄賂條例》第9條，任何人士無合法權限或合理辯解，向代理人（包括私人機構僱員）提供利益（包括金錢、禮物、貸款、佣金、職位、契約、服務或優待等）藉以影響該代理人執行職務，即屬行賄。任何人士如懷疑貪污，應立即向廉署舉報。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
7小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
9小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
4小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
5小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
9小時前
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
5小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
8小時前