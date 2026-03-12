評論人王岸然涉披露助查內容及發布煽動刊物案區院提訊 還押4.28待法援署處理申請

71歲前民陣副召集人兼時事評論人王岸然（本名黃覺岸）涉嫌在大埔火災發生後被警方邀請協助調查，及後在YouTube披露會面間所作查訊的詳情，更被揭在多個月間散佈具煽動意圖的片段，遭國安處檢控妨害調查危害國家安全罪。案件今首次在區域法院提訊，法官陳廣池提及，法庭接獲法援署來信，指希望押後案件處理王岸然的法援申請，故將案件押後至4月28日再訊，王岸然自行申請保釋被拒，須還押候訊。

今沒有律師代表的被告黃覺岸，報稱退休人士，被控妨害調查危害國家安全及明知而發布具煽動意圖的刊物兩罪。首罪指黃於2025年12月3日在香港，知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，罔顧是否會妨害該項調查，而在沒有合理辯解或合法權限下，在「YouTube」披露警方於該項調查期間所作查訊的詳情。

另於同年1月3日至12月6日期間（包括首尾兩日）在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在「YouTube」發布陳述、相片、圖片及/或影片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項；或在特區依法制定的事項；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：DCCC303/2026

法庭記者：黃巧兒