Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

評論人王岸然涉披露助查內容及發布煽動刊物案區院提訊 還押4.28待法援署處理申請

社會
更新時間：15:24 2026-03-12 HKT
發佈時間：15:24 2026-03-12 HKT

71歲前民陣副召集人兼時事評論人王岸然（本名黃覺岸）涉嫌在大埔火災發生後被警方邀請協助調查，及後在YouTube披露會面間所作查訊的詳情，更被揭在多個月間散佈具煽動意圖的片段，遭國安處檢控妨害調查危害國家安全罪。案件今首次在區域法院提訊，法官陳廣池提及，法庭接獲法援署來信，指希望押後案件處理王岸然的法援申請，故將案件押後至4月28日再訊，王岸然自行申請保釋被拒，須還押候訊。

今沒有律師代表的被告黃覺岸，報稱退休人士，被控妨害調查危害國家安全及明知而發布具煽動意圖的刊物兩罪。首罪指黃於2025年12月3日在香港，知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，罔顧是否會妨害該項調查，而在沒有合理辯解或合法權限下，在「YouTube」披露警方於該項調查期間所作查訊的詳情。

另於同年1月3日至12月6日期間（包括首尾兩日）在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在「YouTube」發布陳述、相片、圖片及/或影片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項；或在特區依法制定的事項；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：DCCC303/2026
法庭記者：黃巧兒

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
6小時前
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
6小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
7小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
7小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
4小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
23小時前