Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘冬平一家遭鄰居入稟指噪音滋擾 原告方申援引專家報告遭潘家反對 押後至8.10續處理爭議

社會
更新時間：12:50 2026-03-12 HKT
發佈時間：12:50 2026-03-12 HKT

去年陷入人工智能軟件「藥倍安心」風波的肝癌權威潘冬平醫生一家，前年3月捲入一宗民事官司，遭鄰居入稟法院，要求法庭頒令禁止潘氏一家製造噪音，包括鋼琴聲等，以及追討賠償。原告方今於區域法院申請援引專家報告的許可，但遭被告方反對，聆案官陳露怡將案件押後至8月10日，届時將繼續處理雙方爭議。

專家報告未能確認噪音來源遭質疑呈堂性

原告方向法庭申請援引專家報告的許可，專家於2024年在原告單位內就噪音分貝進行量度，惟及後確認未能辨認噪音來源自被告方的彈琴聲，抑或汽車聲等日常噪音，只能得出噪音的分貝。被告方質疑專家報告的呈堂性，指原告方既不知噪音來源，又如何能肯定量度到的噪音是來自被告方的彈琴聲。聆案官陳露怡將案件押後至8月10日，届時將繼續處理雙方就援引專家報告許可的爭議。

原告為安寧，是被告的下層鄰居；5名被告依次為潘冬平、彭詠枝、他們的兩名未成年女兒，及南區貝沙灣道28號貝沙灣18樓兩個相鄰的單位之佔用人。潘方一方今沒有到庭應訊，以法律代表進行聆訊。
　
入稟狀指，原告要求法庭頒令禁止被告等繼續製造、導致或允許噪音、音樂等聲浪出現，包括鋼琴聲音及其他噪音，而該些聲音可能對他人造成滋擾、損害或不便，及干擾他人的權利、利益、舒適和便利等。原告另要求被告就違反大廈公契的行為作出賠償、支付相關利息及訟費。

案件編號：DCCJ7351/2024
法庭記者：黃巧兒

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
4小時前
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
5小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
6小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
18小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
6小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
5小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
21小時前