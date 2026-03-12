潘冬平一家遭鄰居入稟指噪音滋擾 原告方申援引專家報告遭潘家反對 押後至8.10續處理爭議

去年陷入人工智能軟件「藥倍安心」風波的肝癌權威潘冬平醫生一家，前年3月捲入一宗民事官司，遭鄰居入稟法院，要求法庭頒令禁止潘氏一家製造噪音，包括鋼琴聲等，以及追討賠償。原告方今於區域法院申請援引專家報告的許可，但遭被告方反對，聆案官陳露怡將案件押後至8月10日，届時將繼續處理雙方爭議。

專家報告未能確認噪音來源遭質疑呈堂性

原告方向法庭申請援引專家報告的許可，專家於2024年在原告單位內就噪音分貝進行量度，惟及後確認未能辨認噪音來源自被告方的彈琴聲，抑或汽車聲等日常噪音，只能得出噪音的分貝。被告方質疑專家報告的呈堂性，指原告方既不知噪音來源，又如何能肯定量度到的噪音是來自被告方的彈琴聲。聆案官陳露怡將案件押後至8月10日，届時將繼續處理雙方就援引專家報告許可的爭議。

原告為安寧，是被告的下層鄰居；5名被告依次為潘冬平、彭詠枝、他們的兩名未成年女兒，及南區貝沙灣道28號貝沙灣18樓兩個相鄰的單位之佔用人。潘方一方今沒有到庭應訊，以法律代表進行聆訊。



入稟狀指，原告要求法庭頒令禁止被告等繼續製造、導致或允許噪音、音樂等聲浪出現，包括鋼琴聲音及其他噪音，而該些聲音可能對他人造成滋擾、損害或不便，及干擾他人的權利、利益、舒適和便利等。原告另要求被告就違反大廈公契的行為作出賠償、支付相關利息及訟費。

案件編號：DCCJ7351/2024

法庭記者：黃巧兒