五月天演唱會︱消委會接111宗投訴涉款近30萬 69宗非本地人 當中大部分屬內地

社會
更新時間：18:44 2026-03-11 HKT
發佈時間：18:44 2026-03-11 HKT

台灣天團五月天早前宣布3月24、25日及3月27、28日，在啟德主場館舉辦演唱會，惟突然取消3月24日「頭場」演出，改為3月29日「出道日」開新場次，引發歌迷不滿。消委會回覆《星島頭條》查詢時表示，截至今日（11日）下午5時，共接獲111宗相關投訴，涉及總金額逾29.6萬元，最高金額的一宗涉為8,000元。

消委會指出，截至今日下午5時，消費者委員會共接獲111宗有關五月天演唱會取消本月24日場次的投訴，當中42宗來自本地消費者，69宗來自非本地消費者，當中大部分是內地消費者。

消委會續指，投訴涉及總金額為296,194元，金額最高的本地個案涉及6,700元，而金額最高的非本地個案則涉及8,000元。本地投訴的主要原因為主辦單位未有提供優先購買或更換其他場次門票的選項，而非本地投訴的主要原因為主辦單位未有賠償往來交通及住宿費用。

消委會表示正積極聯絡相關主辦單位跟進事件。

