五月天演唱會︱消委會接111宗投訴涉款近30萬 議員：主辦單位應道歉 難要求賠償？

台灣天團五月天早前宣布3月24、25日及3月27、28日，在啟德主場館舉辦演唱會，惟突然取消3月24日「頭場」演出，改為3月29日「出道日」開新場次，引發歌迷不滿。消委會回覆《星島頭條》查詢時表示，截至今日（11日）下午5時，共接獲111宗相關投訴，涉及總金額逾29.6萬元，最高金額的一宗涉為8,000元。

消委會指出，截至今日下午5時，消費者委員會共接獲111宗有關五月天演唱會取消本月24日場次的投訴，當中42宗來自本地消費者，69宗來自非本地消費者，當中大部分是內地消費者。

消委會續指，投訴涉及總金額為296,194元，金額最高的本地個案涉及6,700元，而金額最高的非本地個案則涉及8,000元。本地投訴的主要原因為主辦單位未有提供優先購買或更換其他場次門票的選項，而非本地投訴的主要原因為主辦單位未有賠償往來交通及住宿費用。消委會表示正積極聯絡相關主辦單位跟進事件。

鄭泳舜指主辦單位須負最大責任

立法會議員鄭泳舜認為主辦單位須為事件負上最大責任，並應向受影響的歌迷，特別是遠道由外地來港的觀眾提供退款安排。同時，主辦單位亦應向公眾交代及道歉，並嚴肅審慎處理後續事宜。

鄭泳舜指，五月天的主辦單位作為事件的第一負責人，理應對歌迷負責。取消首場對許多已預訂機票及酒店的海外歌迷造成直接影響。因此，建議主辦方應為受影響觀眾安排退票退款（俗稱「回水飛」），受影響的市民亦可考慮向消費者委員會投訴。

相信屬個別事件 如再發生籲審視合約條款

對於事件會否衝擊香港「盛事之都」的形象，鄭泳舜認為，啟德體育園過去已成功舉辦多項大型演出，相信個別事件不會構成重大打擊，因主要責任在於主辦方，而非場地或政府。

為免同類事件再發生，鄭泳舜建議政府及啟德場地管理方應持續監察，並考慮要求未來的主辦機構作出更明確的承諾。惟現時主辦方與場地簽訂的合約細節，如租金及罰則等未明，現階段難以判斷需否增加保證金等更嚴厲的限制，加上香港希望吸引更多不同機構在啟德體育園進行活動，認為額外的成本或對其他有意來港舉辦活動的機構造成不公。他強調，希望今次屬個別事件，但若未來再有類似情況，則有必要重新審視相關安排。

顏汶羽：對港影響不大

消委會委員顏汶羽僅以個人立場表示，香港作為盛事之都，無論是體育活動、演唱會或其他盛事舉辦都是「一浪接一浪嘅」，認為不能以單一事件評斷香港「盛事之都」的稱號，而是視乎本港能否吸引不同盛事來港舉辦，今次五月天演唱會取消首場，對香港影響不大。

顏汶羽認為，主辦單位有責任，盡量披露及註明如有任何突發事件或需改期時，處理方法如何。所有消費者在購票前，都應了解清楚相關條款，再根據要求決定是否購買。

另外，顏汶羽認為今次事件本質為商業決定，應尊重其商業決定，若強行要求主辦方提供賠償，未必是合適的做法，或對市場營商運作造成過度干預。他認為可透過加強資訊透明度，在保障消費者權益上多下功夫。

記者：李健威