元朗白衣人案3男上訴刑期遭駁回 判詞指被告叫人「唔好再挑釁」並非調停 更像威嚇

社會
更新時間：17:15 2026-03-11 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-11 HKT

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，3名男子承認暴動及傷人等罪、判監4年8個月至5年3個月不等。3男不服刑罰向高等法院申請上訴，早前被上訴庭法官彭偉昌及法官楊家雄駁回，法官今頒下裁決理由書，指即使其中一名上訴人曾叫車廂內的人「唔好再挑釁」，亦非真的在調停。考慮到當時白衣人全面掌控局面，「唔好再挑釁」更像是威嚇對方，暗指「否則後果自負」。

「唔好再挑釁」實暗指「否則後果自負」

上訴人39歲吳偉德、29歲王浩昇及44歲鄭文傑，承認在2019年7月21日在元朗站連同其他人參與暴動；吳及王另承認1項串謀傷人罪，鄭亦涉串謀傷人罪則獲存檔法庭。吳被判監禁4年8月，王及鄭則被判囚5年3月。

上訴庭今午頒下判詞，引述吳一方提出上訴時指吳曾向其他白衣人揮手示意後退，及向車廂內的人搖頭和說「唔好再挑釁」，吳一方認為原審判官判刑時，錯誤拒絕接納吳曾擔當調停者的角色及沒有就此給予減刑。

判詞指，本案明顯是要「教訓」對方的集體襲擊事件，而吳當晚帶著武器在閘口打人，持續參與其中，直到現身於車廂門口，即使吳真的曾短暫堵住車門、不讓白衣人進入，及叫車廂的人「唔好再挑釁」，亦非真正意義上的調停。當晚黑衣人已經再無退路，而白衣人則全面掌控局面。法官認為「唔好再挑釁」在當時更像是威嚇，暗指「否則後果自負」。

承認揮動藤條最少也是協助或鼓勵其他白衣人行為

王上訴時，指其犯案行為明顯沒有其他同案被告嚴重；惟法官指出，暴動案量刑須考慮整體嚴重程度，而王當晚手持藤條，從非付費區一直跑到月台及向列車投擲物件，逗留至列車駛走才與同伙離開，其罪責與其他被告並無分別。

鄭一方則指，鄭所涉的串謀傷人罪獲存檔法庭，原審法官考慮判刑時，鄭的罪責應小於其他被告。判詞則解釋，控方雖然同意將該控罪存檔，但鄭亦承認揮動藤條、與其他人一起衝向黑衣人，鄭最少也是「促成、協助或鼓勵」其他白衣人的行為，原審法官採用一致的量刑起點也是無可厚非。

案件編號：CACC27/2025
法庭記者：王仁昌

