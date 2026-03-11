Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

穿梭巴士營運助理涉向司機索賄收賄逾4萬元助受聘  遭廉署起訴准保釋

社會
更新時間：15:21 2026-03-11 HKT
發佈時間：15:21 2026-03-11 HKT

廉政公署昨日(10日)落案起訴一名穿梭巴士公司營運助理，控告他涉嫌向一名司機多次索取及收受賄款共逾40,000元，以安排對方獲該公司僱用。被告獲廉署准予保釋，以待明日(12日)在屯門裁判法院答辯。

周敬龍，45歲，大利巴士集團有限公司附屬公司營運助理，被控五項代理人接受利益及一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

被告於案發時負責為大利巴士及其附屬公司招聘司機，以及管理該等公司營運的接載服務，包括一條接載政府員工的穿梭巴士路線。他涉嫌於2024年9月至2025年1月期間，連續5個月從一名司機收取賄款共逾32,000元，以僱用對方駕駛上述穿梭巴士路線。

被告又涉嫌於2025年2月向該名司機索取賄款逾8,400元，惟該司機沒有再按被告要求支付賄款。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌每月向該名司機索賄約3,400元至約7,500元不等，如該司機不向被告支付賄款，便不會獲聘駕駛上述穿梭巴士路線。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
23小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
7小時前
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
影視圈
6小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
21小時前
劉美賢指羞辱谷愛凌的人「很虛偽」。
劉美賢：羞辱谷愛凌的人「很虛偽」
即時中國
7小時前
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
1小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
21小時前
02:14
星島申訴王 | 足貼吸出「深色黏稠物」是濕氣？ 中醫教1秒自測身體真假濕重
申訴熱話
5小時前