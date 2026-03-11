買假證申請免試直接獲發香港駕照 巴裔漢判囚4個月 官斥事後購摩托車對道路使用者構成高度風險

8名南亞裔男子涉嫌訛稱持有效外國駕駛執照，而詐騙運輸署批准他們毋須參加本地駕駛考試，直接獲發香港駕駛執照。8人均被廉政公署控以串謀詐騙罪，其中27歲巴基斯坦裔外賣員早前認罪，案情指他以1.2萬元購買假駕駛執照以申請免試。巴裔男今於東區裁判法院聽取判刑，主任裁判官張志偉指被告獲得涉案駕照後購入摩托車，置道路使用者於危險之中，終判處入獄4個月。

事後買車對道路使用者構成高度危險

27歲巴基斯坦出生的被告簡智仁Khan Usman，承認一項串謀詐騙罪。控罪指他於2022年5月至2023年8月期間各自與其他人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱他們符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。

張官提及被告於2022年下旬購買摩托車，後因未能顯示有效許可證而有一項交通定罪紀錄。張官認為被告在獲得涉案駕照後購入摩托車，對道路使用者構成高度風險。張官續指案情嚴重，被告付錢買駕照，無法反映他是否合資格及有能力駕駛。

求情指犯案有違本性已知錯並考獲本地駕照

辯方力陳被告犯案有違本性（out of character），過往無案底，孝順父母等，縱然明白本案可判處監禁，辯方仍冀法庭考慮監禁以外的刑罰。惟張官直言被告可以選擇職業（The choice of occupation is at your hand），他大可從事外賣員以外的職業。張官不認為本案具額外情況，終判處被告入獄4個月。

辯方今補充求情，指被告於2022年下旬購買一輛摩托車，但自2023年6月因本案被捕便無駕駛，因此摩托車許可證失效，導致一項定罪。辯方另提及被告明白自己的錯誤及愚蠢（recognised his error and foolishness），故於去年報考並通過本地駕駛考試，現時從事外賣員。

辯方呈上被告及其兄長撰寫的求情信，解釋被告疫情後須支持家庭，因財政壓力才犯案。兄長的求情信指被告性格良好，定期擔任義工，犯案有違其本性。辯方又指被告被捕後和盤托出，亦願意為廉署提供協助，表示其真誠悔意，辯方冀法庭考慮判以緩刑。

2005年已獲中國國籍無資格獲發當地公民駕照

案情指，被告於2022年8月5日利用其巴基斯坦駕駛執照向運輸署申請，直接簽發香港駕駛執照，該巴基斯坦駕駛執照據稱在2017年7月26日，由巴基斯坦某省的運輸部門發出。運輸署職員信以為真實，遂批准被告的申請並發出香港駕駛執照。

被告於2023年6月7日被廉署拘捕，警誡下承認自己沒有巴基斯坦駕駛執照，而他自2005年起獲得中國國籍，放棄巴基斯坦國籍，因此無資格獲得只發予該國公民的巴基斯坦駕駛執照。被告另透露，他在2022年8月接觸一名名為「Khan」的人和其他不知名人士，被告支付1.2萬元予「Khan」，獲得虛假巴基斯坦駕駛執照，其後用於涉案的申請。

案件編號：ESCC3002/2025

法庭記者：雷璟怡