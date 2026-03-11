前區議員王進洋認助收電騙款項59萬元 7項洗黑錢罪判監45個月 求情指：為還數十萬賭債鋌而走險

前離島區議員王進洋在2023年的「猜猜我是誰」電話騙案中，分別7度協助騙徒收取詐款項，導致6名長者失款共59萬元，在警誡下表示「我打份工，有人叫我去收錢咋」，更辯稱曾欲成線人助瓦解不法集團不果，被控9項串謀詐騙罪及10項洗黑錢的交替控罪。王進洋今早於區域法院承認其中7項洗黑錢罪，法官李慶年質疑王進洋因賭波欠債幾十萬，又要支付父親手術費，才為數千元「跑腿費」鋌而走險，判處王進洋入獄45個月。

為還數十萬元賭債鋌而走險

31歲被告王進洋，是前離島區議員，承認7項洗黑錢罪。控罪指，他於2023年5月29日至31日，與其他身份不詳的人，在香港各地包括天水圍、觀塘、何文田、秀茂坪、及屯門等地點，知道或有合理理由相信，即共59萬元款項，代表任何人從可公訴罪行的得益，仍處理該財產。

李官判刑時指，在本案中的6名受害人均為年邁的老人家，被騙取金額由5萬元至20萬元不等，其中一名受害人更被騙兩次共失款20萬元。李官質疑被告並非警員及記者，卻進行「放蛇」之舉。李官直斥，被告在數天內連續犯案，角色是「跑腿」，涉及收取款項共59萬元，而本案的犯案者多於1人，亦有計劃及預謀地犯案，故涉及加刑因素，惟念被告在審訊前認罪，向警方自首反映悔意及愧疚，亦願意向警方提供資料，終判處他監禁45個月。

鄧灝程大律師代表求情指，被告案發時是希望「放蛇」搜集更多證據，以將騙徒繩之於法，惟確認當時是有合理理由相信自己正處理非法得益。辯方引述被告背景指，被告在2007年曾有兩次定罪記錄，分別為刑毀及盜竊罪。辯方引述被告求情信指，案發前因賭博欠下數十萬元的債務，且需支付父親的醫療費用，故才鋌而走險犯下本案。被告犯案時，一直願意向警方提供資料，指證上線及下線的犯案者。其後更向警方自首，反映了其悔意及愧疚，望法庭輕判。

曾聯絡傳媒及警方欲成線人解詐騙集團

案情指，被告在2023年5月29日至6月2日期間，分別向6名73歲至93歲的長者收取電騙款項共59萬元。73歲孫姓女事主在5月29日接到陌生來電，對方訛稱其女婿被警方拘留，需5萬元保釋金，被告同日到孫的天水園住所取得5萬元後離開。同年5月30日，被告前往觀塘收取90歲陳姓女事主的10萬元款項。同月31日，居住何文田的91歲陳姓女事主、及居住秀茂坪的93歲葉姓女事主與89歲黎姓女事主，均接到陌生來電訛稱親人需保釋金，被告兩度前往陳的單位收取共20萬元款項，另收取葉的9萬元及黎的5萬元款項。同年6月2日，被告前往屯門收取87歲畢姓男事主的10萬元款項。

同年6月6日，被告以「報案人」身分到警署自首。在錄影會面下指，自己是依照兩名陌生男子「陳浩南」及「曾志偉」的指示前去收款，每次收款後會獲得1000元至1500元報酬。被告在警誡下稱「我打份工，有人叫我去收錢咋」，直指自己只是負責收錢的僱員，並透露自己於5月在社交媒體Facebook找工作時，發現幫人收錢的工作，被告覺得有興趣，便與對方聯絡，及後按指示分別7次向6名老人家收款。惟被告表示，自己曾不斷聯絡傳媒及警方，希望成為線人，以瓦解詐騙集團，並懷疑集團在做違法事情，但認為自己所作之事沒有違法，故不明白為何警方沒有協助調查。

被告在錄影會面下補充，自己在向其中兩名老人家收款時，則告訴她們會代她們報案。而大嶼山警區警民關係組社區聯絡主任警長表示，曾就案中事情接獲被告的聯絡，聲稱自己涉及向人收錢以獲取佣金及報酬，更欲探討成為警方線人的可能性，惟警長則建議被告報案。

案件編號：DCCC357/2024

法庭記者：黃巧兒