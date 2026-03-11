Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中東戰火無損市民復活節外遊心情 縱橫遊袁振寧：港人首選內地日韓

社會
更新時間：07:00 2026-03-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-11 HKT

中東局勢不明朗，或影響港人外遊，有旅行社負責人指出，內地和日本、韓國等亞洲國家是港人旅遊首選，前往這些地區毋須經過杜拜等中東地區，故此戰亂對港人外遊影響甚微。

縱橫遊常務董事袁振寧向《星島》指出，業界正陸續取消3月份前往杜拜的旅行團，旅行社亦收到不少預訂了復活節前往杜拜或中東旅行團的旅客查詢，但重申在航空公司未宣布取消航班、特區政府沒發出旅遊警示的情況下，旅行社不宜安排團費退款，目前都是採取轉團或延期保留等彈性處理。至於6、7月的旅行團，他說雖然亦收到旅客查詢，不過旅行社主要告知他們可再等等，觀望事態發展後再作決定。

縱橫遊常務董事袁振寧指，港人前往中東及歐洲等外遊的市場佔比少，對整體市場影響不大。 資料圖片
袁振寧續指，港人前往中東及歐洲等地旅遊的市場佔比，對比日本、韓國、內地及其他東南亞國家而言始終較少，甚至選擇澳洲的港人亦比到杜拜熱門，「所以即使因為戰火而唔去中東、歐洲、非洲等地，都可去亞洲、東南亞，其實對整體市場影響都唔大。最怕是大家因為驚打仗而完全唔去旅行，而目前未見有這種跡象。」

港人熱愛乘坐高鐵在內地各省市旅遊。 新華社
至於油價上升引致燃油附加費於月中調整，他稱並不意外，適逢下月初復活節旅遊旺季，港人首選地依然是日本，其次是內地高鐵遊及韓國等，而今年日本團的報團數頗為理想，按年升3至4成，「不過上年復活節受日本地震預言拖累，下跌了5、6成，今年升返3、4成算上返正常水平。」 

 

記者：趙克平

