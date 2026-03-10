六合彩︱頭獎800萬今晚攪珠 附6個最旺號碼

第27期六合彩今晚（3月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。今晚9時15分截止售票。

根據過往資料，過往50期，最多攪出的號目為28，攪出12次，其次為6、37及39，各攪出12次，而2及4則攪出11次。

第27期六合彩今晚（3月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片

10大最幸運投注站 士丹利街歷來最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分別是：

1.中環士丹利街賽馬會投注站

地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

中頭獎次數：47

2.屯門市廣場賽馬會投注站

地址：屯門市廣場第三期地段277號地下

中頭獎次數：45

3.荃灣青山道賽馬會投注站

地址：荃灣青山公路 300-350 號荃錦中心地下B2舖

中頭獎次數：41

4.尖沙咀漢口道賽馬會投注站

地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

中頭獎次數：41

5.上環干諾道西賽馬會投注站

地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖

中頭獎次數：40

6.觀塘廣場賽馬會投注站

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖

中頭獎次數：37

7.九龍灣德福賽馬會投注站

地址：九龍灣宏開道16號德福大廈一樓4號舖

中頭獎次數：35

8.大埔廣場賽馬會投注站

地址：大埔廣場地下商場七號舖

中頭獎次數：35

9.上水石湖墟賽馬會投注站

地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

中頭獎次數：35

10.大埔廣褔道賽馬會投注站

地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

中頭獎次數: 30