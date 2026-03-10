美心皇宮MOKO分店開幕 保留傳統手推點心車 首設點心教室 陳百里：餐飲界最壞時間已過

「美心皇宮」宣布，於旺角MOKO新世紀廣場第7間分店今日（10日）正式開幕，並舉行開幕典禮。新店除保留傳統手推點心車，亦推出即燒乳豬、「美心點心教室」及特色甜品專區。商經局副局長陳百里出席致辭時表示，本港餐飲零售業界的「最壞時間」經已過去，在政府盛事經濟及不同措施助力下，定能開拓更廣闊的發展空間。

陳百里：零售及餐飲業數字過去大半年「回溫」

陳百里指出，過去幾年香港面對消費環境轉變，包括北上消費、外遊消費所帶來的挑戰，「但似乎最壞的時間經已過去」，因過去大半年相關的消費數據，包括零售數字、餐飲數字等在過去的大半年都有回溫跡象，呈上升趨勢。去年另有200多個盛事吸引海外遊客訪港，旅客來港亦帶動消費活動，另外樓市、股市亦相對暢旺，本地市民似乎更願意花錢消費。

政府助業界拓穆斯林、銀髮族、狗主等新客群

他強調政府作為業界堅實後盾，會繼續推出不同措施幫助業界應對困難，例如繼續推動盛事經濟，另外亦努力協助業界開拓新消費客群，包括穆斯林客群、長者銀髮一族，及養狗人士等，「我們不會低估業界朋友可能要面對的壓力和挑戰，但是我相信，憑大家努力堅持，做好產品及服務，餐飲行業在本地市場以至海外舞台，定能開拓更廣闊發展空間。」

可近距離觀賞即燒明爐脆皮乳豬

美心皇宮MOKO新店保留傳統手推點心車，讓顧客即席挑選點心，延續日漸「買少見少」的飲茶風景。餐廳手工製作多款點心及菜式，更是全港首間可近距離觀賞即燒明爐脆皮乳豬的美心中菜餐廳。

美心執董伍威全：餐飲需求仍在 惟預算與體驗期望改變

而新店最大特色，莫過於首設「美心點心教室」，由美心中菜廚師教授學員製作逾20多款點心，每堂可學習兩款點心，學費每人每堂由港幣450元起，並於修畢課程後獲贈圍裙、證書，以及價值港幣100元美心皇宮飲食禮券。美心認為，點心教室不僅能讓親子、學校團體、遊客了解工序背後的匠心手藝，更能體會傳統粵點所蘊含的歷練與巧思。教室將於4月開班，報名詳情容後公布。

美心集團執行董事伍威全表示，美心集團成立至今70年， 亦曾經歷不少挑戰，他認為香港餐飲正在轉型，需求仍在，只是用餐情境、預算與體驗期望有所改變，「所以我們一直優化多元品牌策略，令每一位顧客都感到美心的出品物超所值。」

立法會議員梁進、江旻憓及香港旅遊促進會總幹事崔定邦等亦有出席。其中，梁進及江旻憓在廚師指導下，製作並品嚐黑芝麻卷。

記者：趙克平