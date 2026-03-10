向男疑犯訛稱事主願收6萬元和解 男警被判囚16個月 官斥私自執法無視法律必須嚴懲

29歲時任男警在2024年處理一宗強姦案時，律政司已建議警方不作起訴，惟男警卻向男疑犯訛稱「拆掂咗」案件，並索6萬元指16歲女事主願收錢和解。男警早前承認一項藉公職作出不當行為罪，今（10日）於區域法院被判囚16個月。區域法院暫委法官黃士翔判刑指不論男警是否想為女事主取回公道，他的行為在律政司不起訴男疑犯後延長其心理壓力。男警是自以為是地私自執法，無視法律，損害公眾對警隊的期望。法庭必須嚴懲以顯示對公務人員私自執法的不滿，以及阻嚇其他有此想法的人，即時監禁乃唯一合適刑罰。

黃官引述背景報告，指被告成長於基層家庭，與家人關係和睦，現為家中經濟支柱；他於2017年加入警隊，工作表現良好，屢獲讚揚。被告自知因衝動而以錯誤方式尋求正義，可惜為時已晚，他深感悔恨，明白監禁無可避免，衷心向警隊及公眾致歉，惟冀法庭寬大處理。黃官亦總結辯方求情，被告因一時不理智鑄成大錯，明白自己作為警察知法犯法。但其上司及親友求情信均指，被告犯案有違本性，望法庭念及他初犯、無案底，犯案時間短暫且無實際得益等，而考慮判處社會服務令。

黃官表示案情嚴重，被告明知律政司不作起訴，但仍向強姦案男疑犯X撒謊並索6萬元，被告要求在4月29日前支付，期間不斷催促X。黃官續指涉案金額不少，被告的行為是在延長X的心理壓力。

辯方力陳被告並非出於私心而犯案，惟黃官認為不論是否為女事主討回公道，被告自以為是地私自執法，完全無視法律，行為損害公眾對警隊的期望。因此法庭必須嚴懲以顯示對公務人員私自執法的不滿，以及阻嚇其他人，即時監禁乃唯一合適刑罰。黃官以監禁24個月為量刑點，另直斥被告今後無法再任警察是咎由自取，除認罪外無其他減刑因素，終判囚16個月。

被告吳偉峰，承認於2024年4月26日至28日期間，在香港身為擔任公職的人，即香港警隊警員，在警方調查的一宗強姦案件中，在無合理辯解或理據的情況下，刻意行為不當，向疑犯X謊稱受害人Y向X勒索港幣6萬元，以便Y作出不追究該案件，企圖誘導X向被告交出港幣6萬元。他另被控一項企圖欺詐罪，則獲存檔法庭、不予起訴。

案情指，被告案發時駐沙田重案組，他於2024年1月起負責調查一宗強姦案，該宗強姦案疑犯為19歲男子X，投訴人是16歲女子Y。2024年2月1日，警方在X未被拘捕的情況下與他進行警誡錄影會面。X在警誡下保持緘默。

2024年3月，律政司指示警方進行進一步調查。同月26日，被告前往X的住所拍攝現場照片，及後被告單獨與X交談，並告訴X該宗強姦案的發展會對X不利，因為法庭在處理此類案件時會偏向相信女性投訴人的證供，並指X應該聘請律師及與家人商討。

同年4月25日，律政司建議警方不起訴X，警方亦獲指示取回強姦案的檔案，及向Y送遞信件以通知律政司決定。翌日，被告取回檔案及信件，並通知其主管高級督察尹家樂，尹則指示被告把信件交給Y。

自4月26日下午，被告開始透過WhatsApp聯絡X，聲稱已為X「拆掂咗」該強姦案，並訛稱Y向X索取6萬元，Y才不會再追究案件。被告又聲稱Y須在4月29日向律政司作出答覆，因此要求X立即支付6萬元，還叫X向家人尋求幫助以支付款項。X當晚把此事告知父親Z，2人於同月28日到田心警署報案，期間被告仍繼續聯絡X及催促X付款。被告其後被拘捕，亦在認人手續中被X認出。

案件編號：DCCC 1167/2024

法庭記者：雷璟怡

