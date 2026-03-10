疑因合資購村屋致金錢糾紛 兩名男子涉「起底」他人 被私隱專員公署拘捕

私隱專員公署今日(10日)分別在新界及九龍區拘捕一名48歲中國籍男子（被捕人士甲）及一名20歲中國籍男子。兩名被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。



調查顯示，事主經營地產代理業務。被捕人士甲於2025年與事主合資購入一個村屋單位作投資用途。不久後，被捕人士甲決定退出，並要求事主退還其投資的金額及繳付利息，然而雙方未能就此達成協議。2026年1月，有人在事主公司門外張貼兩張不同的單張，內容指稱事主欠款未還，對事主作出負面評論，並披露事主個人資料，包括其中文姓名及照片，亦同時披露事主家人的照片。



兩名被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。



私隱專員公署提醒市民，不要因為金錢糾紛而將他人「起底」，「起底」無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。再者，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款港幣100萬元及監禁五年。

