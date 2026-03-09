3年6度襲妻兒 入境處高級事務助理被判200小時社服令 官：唔明點解爭廁所爭到郁手

入境處高級事務助理因爭廁所等瑣碎事，3年間6度對妻兒施襲，並曾將妻子推到牆壁上扼其頸，及強行抓住5歲兒子的衣領等。男被告早前承認6項普通襲擊罪，裁判官直言「我真係唔明點解爭廁所爭到要郁手」，並勸喻男子管理情緒，不要將工作帶回家。被告今於九龍城裁判法院被判200小時社會服務令。

49歲男被告A.T.K.，報稱入境處高級事務助理，承認6項普通襲擊罪。案情指，39歲女子X與被告在2018年結婚，及後誕下兒子Y，一家三口在2021年12月至2025年1月居住在涉案單位期間，被告襲擊妻兒共6次。2021年12月25日晚上11時許，被告見兒子未睡覺，仍在看電視，故感到憤怒，在責罵兒子期間，因教仔問題而與妻子發生肢體衝突，盛怒下將妻子推到走廊牆上，並用雙手扼着她的頸。

因瑣事爭執 屢扼妻兒頸

2023年9月6日上午11時許，被告與妻子因廁所使用問題而爭執，隨後被告故技重施，再將妻子推到牆壁上扼頸。同年11月11日晚上10時許，兒子在妻子的懷中，被告試圖「搶仔」，欲將兒子從妻子的身邊拉開但不果，被告隨後用雙手強行抓住兒子上衣的衣領。同年12月某日，被告因兒子發脾氣，扼住他的頸。

2024年2月7日凌晨，被告突然發脾氣而扼妻子的頸。2025年1月12日，正當妻兒在客廳看電視時，被告突然衝進客廳，並向妻兒揮動風筒。翌日，警方接獲求助，惟妻兒拒絕接受治療。同月14日，被告被捕。

求情指後悔 正辦離婚程序

辯方早前求情稱，被告對犯案深感後悔，他因個人問題不懂如何與太太相處及教導兒子，故在3年間涉及數次家庭糾紛，被告現在亦要面對後果，與妻子正辦離婚程序，在家事法庭另有聆訊。

辯方續指被告日後會好好管理情緒，案發後其情緒管理及家教問題已有改善。被告在1995年加入入境處，現時任職高級事務助理，惟因本案暫時停職，相信之後亦要進行記律聆訊，對事業方面有影響。

案件編號：KCCC 900079/2025

法庭記者：雷璟怡