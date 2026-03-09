涉2019年管有鐳射裝置及噴漆 21歲女事隔6年半返港被捕 准保釋候訊

21歲賭場女職員早前從澳洲返港後被捕，她被指2019年在炮台山油街管有鐳射裝置及噴漆，相隔6年半後被起訴。她面臨管有攻擊性武器等兩罪，今於東區裁判法院首度提堂，暫時毋須答辯。裁判官高偉雄應申請押後案件至4月21日再訊，以待進一步調查。女子獲准以一萬元保釋，每周須到警署報到兩次、須居於報稱地址、不得離港，以及交出所有旅遊證件。

被控管有攻擊性武器等2罪

被告陳昫菁，報稱賭場職員，她今身穿白色、印有「I （心型emoji）HK」的上衣被押往法庭應訊。控方指被告曾於2019年被捕，但其後一直留在澳洲未有回港，故控方需時確認證人情況，以索取法律意見。

陳昫菁被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指，她於2019年9月8日，在香港炮台山電氣道218號至英皇道147號之間一段油街的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即兩個能發出鐳射光束的裝置；以及同日同地保管或控制3罐噴漆，意圖在無合法辯解的情況下，使用或導致他人使用或准許他人使用該等物品，以摧毀或損壞屬於另一人的財產。

案件編號：ESCC 599/2026

本報記者