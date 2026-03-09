強姦罪脫電訊公司男職員揭單位藏大麻 今認管有危險藥物罪罰款8千元

中年電訊公司男職員5年前涉嫌在單位内兩度強姦18歲兼職女同事，警方調查時在其單位搜出3.36克草本形態的大麻。涉案男子早前經審訊後在7男陪審團前被裁定兩項強姦罪脫，今早在高等法院承認一項管有危險藥物罪，辯方求情指，若非因強姦案須在高院進行審訊，管有危險藥物的控罪本應在裁判法院進行，望法庭考慮罰款處理。法官杜麗冰考慮涉案大麻數量及潛在風險後，判處罰款8千元，辯方申請訟費獲批。

38歲被告彭勵進，報稱電訊公司男職員，承認一項管有危險藥物罪。控罪指，他於2021年4月30日，在位於荃灣青龍頭村的住所中管有危險藥物，即3.36克草本形態的大麻。案情指，被告涉嫌在2021年4月20日，在位於荃灣青龍頭村的住所中，先後兩度強姦女子X。X及後報警求助，警方拘捕被告後，在同月30日搜查被告住所時，搜出3.36克草本形態的大麻。

案件編號：HCCC136/2023

法庭記者：黃巧兒