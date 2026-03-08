Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LIV Golf香港站圓滿結束 馬會首任「M」品牌高球賽事官方社區合作夥伴

社會
更新時間：19:01 2026-03-08 HKT
發佈時間：19:01 2026-03-08 HKT

香港賽馬會衷心祝賀「LIV Golf 香港站」今天（3 月 8 日）在香港哥爾夫球會粉嶺球場圓滿結束，財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源及其他嘉賓出席賽事，並見證捧盃時刻。

一連四天的賽事吸引了數以萬計來自不同香港及世界各地的觀眾入場。馬會今年首度擔任這項「M」品牌活動的官方社區合作夥伴，與香港哥爾夫球會緊密合作，以高球運動連繫社區，惠及不同社群。

馬會多項活動説好香港故事

馬會透過推出「賽馬會社區高爾夫球計劃」，希望提升社會對高球運動的參與和關注，長遠促進香港高球運動的發展。計劃內容豐富，包括校本活動、體驗課程、校際比賽，以及派發免費門票給弱勢社群等。高球大賽前夕，國際頂尖高球手到訪小學，與學生交流，以培育學生自小對高球產生興趣，並有機會與頂級球手近距離接觸。同時亦安排香港哥爾夫球會專業高球手，為不同能力的年輕球手提供指導，推廣共融精神。這些活動旨在讓青少年和弱勢社群能夠在場內場外，親身體驗高球魅力。

在觀眾村設置的馬會攤位更為這項活動添上色彩。攤位的互動遊戲讓入場人士可以同時認識高球以及其他運動，馬會義工隊 CARE@hkjc 成員亦參其中，參與製作氣球公仔，為入場觀眾增添歡樂。

一眾國際頂級球手訪港期間，獲邀體驗本地文化和美食，包括走訪中環大館及到跑馬地馬場觀賞快活星期三賽事。這些活動有助推廣賽馬旅遊，並向世界展示香港的多元魅力。

以上多項活動不僅讓本地市民有更多機會接觸高球，亦能讓來自世界各地的頂尖球手與旅客，深深體驗到本港舉辦的頂級賽事及獨有的城市魅力，藉此強化香港品牌，説好香港故事。

於 2024/25 年度，馬會慈善信託基金以官方社區合作夥伴的身份，支持八項「M」品牌活動，包括香港國際七人欖球賽、世界女排聯賽及香港公開羽毛球錦標賽等，惠及超過 81,000 人。這些合作不僅激發全城運動熱情，也配合政府推廣香港作為舉辦大型體育賽事及文化活動中心的角色。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對以上體育盛事的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

