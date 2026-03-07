伊朗局勢｜許正宇：中東戰事突顯香港安全港角色 迎難而上推進市場改革

在全球地緣政治局勢，特別是中東衝突引發不確定性的背景下，財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港正突顯其「安全港」角色及制度優勢。他強調，政府將「迎難而上」，持續推進一系列市場改革，增強香港金融市場的競爭力及流動性。

環球不穩定局勢突顯香港安全港角色

許正宇今早(7日)在電台節目表示，中東在輸出能源方面有相當重要性，當局正密切監察中東局勢對實體經濟的影響，以確保香港適時作出反應，在中長遠而言，突顯香港「安全港」角色。他認為，在環球「大變局」之下，香港的政策預見性與穩定性正成為其獨特優勢。當局會持續加大相關工作，新一份預算案在金融方面亦有很多著墨。

資金流向以「逐利」為本 香港致力開拓多元金融服務

他指出，資金流向以「逐利」為本，而香港正致力於開拓多元化的金融服務，吸引環球資金。許正宇列舉數據指，截至今年初，香港的單一家族辦公室已超過3,300家，估計每年為經濟貢獻逾130億港元；而新的資本投資者入境計劃已收到超過三千份申請，若全部獲批，預計將為香港帶來近900多億的資金，證明香港在持續變化的局勢中，依然能用好「一國兩制」的優勢。

巿場波動性是必然發展 政府有責任做對的事

對於近期因中東局勢引致的股市波動，許正宇認為在全球不確定性正在提升下，股市作為「溫度計」一定會反映情況，市場波動性存在是必然的，政府的責任是「做對的事」，維持市場穩定並推出發展措施發展市場。

股市改革旨令投資者進入市場更便利 將「成熟一項推一項」

港交所正就改革每手股數機制進行諮詢，建議將目前超過40種的每手股數安排減至8種，資金下限減至1000元，上限則為5萬元。許正宇稱，股市改革的目的是希望令投資者進入市場可以更便利，藉此增加流通性，現時市場反應正面，未來措施會是「成熟一項推一項」；他又提到現時不同改革都是迎難而上，任何改革都一定有不同意見，當局的其中一項工作是要令外界明白改革的目標。

對於有意見認為應直接採納「一手一股」以與國際接軌，許正宇認為，改革需平衡不同持份者的意見。他指發行人要考慮服務「一股」投資者的成本效益，證券公司希望有更多投資者參與，上市公司的市值亦有不同，並非一種標準可以「放諸四海皆準」。

政府將公布「T+1結算周期」實施時間表 屬領先地位

預算案提出將股票結算周期由「T+2」縮短至「T+1」。許正宇表示，改革的初心是提升市場結算效率和資本使用度，整體方向獲市場普遍支持。局方會就具體安排及時間表諮詢市場。

至於「T+1」措施最快或需到2028年才能實施，許正宇解釋，推行「T+1」涉及交易所、證券公司及銀行系統的全面升級和業務流程改造，是一項複雜的系統工程，需要時間「一步一步檼陣推進」。他強調，香港在區內交易所中已率先提出改革並將公布時間表，屬於領先地位。當全球主要市場陸續採納T+1時，香港更應「乘着這個東風」完成改革。

