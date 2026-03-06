麻疹︱石籬二邨32歲無打針外傭中招 傳染期內曾在附近小學逗留

本港錄得今年首宗本地麻疹個案。衞生署衞生防護中心今日（6日）公布，一名從未接種麻疹疫苗的32歲外傭確診，她居於石籬二邨，潛伏期內沒有外遊紀錄，現正留院隔離，情況穩定。她曾在傳染期內於住所附近的慈幼葉漢千禧小學校門外逗留，其餘時間多留在住所，中心已聯絡病人曾到訪的私人診所及該小學，並安排未具免疫力的接觸者接種疫苗。

中心指，該32歲女子自2月28日起出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、眼睛發紅及皮疹等病徵。她於3月4日到私家診所求醫，隨後被轉介至瑪嘉烈醫院急症室並需住院。病人的臨床樣本經檢測後，證實對麻疹病毒呈陽性反應，目前情況穩定。

中心聯絡診所及小學 識別高危人士

流行病學調查顯示，該名病人沒有接種麻疹疫苗，潛伏期內並無外遊。據悉，她有3名家居接觸者，分別是僱主夫婦及他們的兒子，另有5名曾到訪其住所的人士，合共8名密切接觸者。他們均報稱已接種麻疹疫苗，暫時沒有出現病徵。

調查發現，病人在傳染期內，除前往求診外，主要留在家中，但曾於住所附近一間小學門外逗留。中心已聯絡相關私家診所及該小學，以找出高危人士，並安排未具備免疫力的接觸者接種麻疹疫苗。