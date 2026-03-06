Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女港足前助教黃子偉涉非禮遭發還重審 申上訴至終院被拒

社會
更新時間：17:04 2026-03-06 HKT
發佈時間：17:04 2026-03-06 HKT

香港女子足球代表隊前助教黃子偉涉嫌非禮32歲女下屬，經審訊後被裁定罪脫，律政司不服裁決，以案件呈述方式提上訴；黃子偉申訟費被拒，同提上訴。暫委法官李俊文早前認為原審裁判官彭亮廷裁斷有悖常理，裁定律政司上訴成立，撤銷無罪裁決，發還裁判法院由另一位裁判官重審。黃子偉早前申請許可上訴至終審法院，李官今午於高等法院指申請不涉及任何法律論點，故拒絕申請。

本上訴不涉任何法律論點

判詞指，黃子偉指上訴判決具有重大而廣泛重要性的法律論點，申請許可上訴至終審法院時，主要只是批評李官在案件呈述上訴中，在考慮女事主X的證供時犯錯，造成實質及嚴重不公平，亦指李官沒有司法權力命令重審，當中根本不涉及任何法律論點，更遑論是具有重大而廣泛重要性的法律論點，故拒絕申請。

黃子偉原被控共3項猥褻侵犯罪，於2021年7月1日至9月30日期間在香港不同地點三度猥褻侵犯X，涉案非禮行為包括黃子偉從背後抱住X頸部並以臉緊貼其臉數秒；以手掃過X的手臂、胸部及下體位置；先以球會熨章觸碰其胸部，再從背後抱頸並以身體緊貼，期間以手觸摸其胸部及下體數秒。黃子偉否認所有控罪，經審訊後被裁定所有控罪罪名不成立。

原審裁斷有悖常理

律政司不服無罪裁決，以案件呈述方式提上訴，李官認為原審裁判官的裁斷屬有悖常理，裁定律政司的案件呈述上訴成立，撤銷原審的無罪裁決，並下令案件發還裁判法院由另一位裁判官重新審理。至於黃子偉的訟費上訴，由李官已裁定律政司案件呈述上訴得直，令其已沒有基礎繼續上訴訟費，隨即駁回訟費上訴。

案件編號：HCMA143/2024、HCMA20/2025
法庭記者：陳子豪

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
2026-03-05 16:51 HKT
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
19小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
8小時前
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
2026-03-05 12:02 HKT
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
01:22
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
社會
7小時前
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
01:01
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
社會
3小時前