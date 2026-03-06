女港足前助教黃子偉涉非禮遭發還重審 申上訴至終院被拒

香港女子足球代表隊前助教黃子偉涉嫌非禮32歲女下屬，經審訊後被裁定罪脫，律政司不服裁決，以案件呈述方式提上訴；黃子偉申訟費被拒，同提上訴。暫委法官李俊文早前認為原審裁判官彭亮廷裁斷有悖常理，裁定律政司上訴成立，撤銷無罪裁決，發還裁判法院由另一位裁判官重審。黃子偉早前申請許可上訴至終審法院，李官今午於高等法院指申請不涉及任何法律論點，故拒絕申請。

本上訴不涉任何法律論點

判詞指，黃子偉指上訴判決具有重大而廣泛重要性的法律論點，申請許可上訴至終審法院時，主要只是批評李官在案件呈述上訴中，在考慮女事主X的證供時犯錯，造成實質及嚴重不公平，亦指李官沒有司法權力命令重審，當中根本不涉及任何法律論點，更遑論是具有重大而廣泛重要性的法律論點，故拒絕申請。

黃子偉原被控共3項猥褻侵犯罪，於2021年7月1日至9月30日期間在香港不同地點三度猥褻侵犯X，涉案非禮行為包括黃子偉從背後抱住X頸部並以臉緊貼其臉數秒；以手掃過X的手臂、胸部及下體位置；先以球會熨章觸碰其胸部，再從背後抱頸並以身體緊貼，期間以手觸摸其胸部及下體數秒。黃子偉否認所有控罪，經審訊後被裁定所有控罪罪名不成立。

原審裁斷有悖常理

律政司不服無罪裁決，以案件呈述方式提上訴，李官認為原審裁判官的裁斷屬有悖常理，裁定律政司的案件呈述上訴成立，撤銷原審的無罪裁決，並下令案件發還裁判法院由另一位裁判官重新審理。至於黃子偉的訟費上訴，由李官已裁定律政司案件呈述上訴得直，令其已沒有基礎繼續上訴訟費，隨即駁回訟費上訴。

案件編號：HCMA143/2024、HCMA20/2025

法庭記者：陳子豪