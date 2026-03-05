梅子林村命案 女友斷14根肋骨重傷致死 營地負責人否認謀殺 警憶被告稱：人係我殺嘅⋯⋯佢係外星人

52歲營地負責人2022年4月中涉嫌在馬鞍山梅子林村住所殺害38歲同居女友，翌早報案求助自首，警方到場發現死者赤裸倒斃，又發現可卡因、大麻等毒品及吸毒工具。營地負責人否認謀殺罪，今早在高等法院在4男3女陪審團席前受審。控方開案陳詞指，法醫驗屍後發現死者14根肋骨及肩胛骨斷裂，肺部塌陷，重傷致死，案發當晚只有被告死者2人在家。拘捕警員憶述到場後被告稱「人係我殺嘅」、「佢係外星人來嘅」。

死者斷14肋骨重傷死亡血中含可卡因

現年56歲男被告鄧龍輝被控於2022年4月14日在馬鞍山梅子林村1A號謀殺38歲女子霍倩儀。控方開案陳詞指，被告鄧龍輝2012年在大圍酒吧認識死者霍倩儀，2人相戀後自2015年起同居於馬鞍山梅子林村單層石屋，2人同時為房地產生意夥伴。案發於2022年4月13日晚上至翌早6時許期間，當時只有被告死者2人單獨在家，2人初則口角繼而動武，被告重創死者，翌早嘗試致電2友人不果，6時許報案自稱殺害了女友，要求警方到場。警員6時40分左右到場，當時發現死者赤裸，倒斃屋外門廊，身上僅覆蓋了1件紅色外套，查問下被告向警員稱「人我殺嘅」。

法醫驗屍後發現死者遍體鱗傷，14根肋骨及左右肩胛骨斷裂，雙肺塌陷，顯示曾受鈍物重擊，重傷致死。警方在屋內發現多處地方有小量血跡，分別來自被告與死者，另有「K仔」、可卡因及大麻等毒品。病理學專家指死者生前可能曾服用高劑量可卡因，血液內含有「K仔」及可卡因；至於被告4日後驗尿，當中未發現可卡因或大麻。

被告認曾對向死者叉頸、箍頸

被告其後自願在錄影會面中供稱，案發前4個月，被告與死者開始衝突頻生，多圍繞工作金錢事宜，案發當晚2人再起口角，「有嘢唔妥，所以（被告）覺得佢（死者）唔係人」，反覆指當時自己向死者稱死者不是人，而是外星人，要儘快到屋外門廊地洞投胎轉世。被告又坦承爭執期間2人曾經糾纏，被告一度對死者「叉頸」、「箍頸」約半分鐘，又「箍」住死者上肢扣上手銬。被告又指死者曾揚言要投進屋外池塘自盡，死者最終自行爬到門廊地洞，從洞中吸氣半小時致命。

被問到何以稱死者為外星人，被告解釋2人同居4、5年也沒有懷孕，自己已察覺有異，而死者曾問及自己可相信有外星人；2人爭吵時，死者突然血液向上倒流，猶如無血之人，像橡膠一樣。被告又坦承2人吸毒多年，案發前曾吸食「K仔」、可卡因及大麻。控方指專家證供顯示被告案發前不太可能吸食大量可卡因或大麻，即使曾吸食小量「K仔」、可卡因及大麻，也不太可能左右其行為。

指死者是外星人「伸個頭入窿度唞氣」

拘捕警員劉希爾接報到場，看見被告站在門外，身穿紅色外套、藍色牛仔褲及藍色拖鞋，死者則赤裸倒臥門外，臉朝地下，「頭部喺一個窿度」，上半身僅覆蓋了1件紅色外套，手腳卷曲，身體多處受傷。劉希爾查問下，被告回應「人係我殺嘅」，劉希爾形容被告回應時神情變得兇狠，開始手舞足蹈，雙手握拳微微抖震。劉希爾先籲被告冷靜，隨後拘捕被告，被告自言自語「佢係外星人來嘅，伸個頭入個窿度唞氣」，

案件編號：HCCC107/2024

法庭記者：陳子豪