伊朗局勢．最新旅遊資訊︱香港快運3.18起同加燃油附加費 香港飛其他地區單程加至$290 內地航段除外

伊朗局勢︱中東最新局勢，影響來往當地的航空交通。保安局2月28日在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示。局方表示，對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往當地。

伊朗局勢︱3月12日最新資訊

香港快運HK Express表示，受近期中東局勢影響，航空燃油價格顯著上升。燃油為航空公司最主要的營運成本之一，其價格波動對整體成本結構帶來直接影響。

經審慎評估近期燃油價格走勢及整體營運環境後，香港快運將由2026年3月18日起（適用於該日起銷售之機票）調整客運燃油附加費。以香港出發的航段為例，相關附加費將調整至港幣290元。其他航段將按適用出發地及當地貨幣安排釐定。

航班出發地 燃油附加費收費額（每一航段） 2026年3月17日或之前 由2026年3月18日起 香港 香港和其他地區之間的航段（中國內地除外） HKD 140 HKD 290 香港和中國內地之間的航段 HKD 165 HKD 165 日本 日本和香港之間的航段 JPY 5000 JPY 5000 南韓 南韓和香港之間的航段 KRW 22000 KRW 22000 中國內地 中國內地和香港之間的航段 CNY 135 CNY 135 中國 - 台灣地區 中國 - 台灣地區和香港之間的航段 TWD 570 TWD 1170 泰國 泰國和香港之間的航段 THB 570 THB 1170 越南 越南和香港之間的航段 USD 18.0 USD 37.1 菲律賓 菲律賓和香港之間的航段 PHP 385 PHP 385 馬來西亞 馬來西亞和香港之間的航段 MYR 80 MYR 150

燃油附加費會按燃油價格作出調整。

燃油附加費按每位旅客及每一航段計算。

燃油附加費將包含在機票總價格中，並以首程航段的出發地之貨幣計算。

適用於所有票價種類、常規及獎勵機票。

燃油附加費適用於所有旅客，惟2歲以下不佔座的幼童除外。

受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍。因此，國泰航空今日宣布，將於2026年3月18日起調整客運燃油附加費。根據現行既定機制，燃油附加費將上調至如下：

短途航班：上調至港幣290元（現為港幣142元）。

中程航班：上調至港幣541元（現為港幣264元）。

長途航班：上調至港幣1,164元（現為港幣569元）。

國泰航空定期檢視燃油附加費水平，並密切留意航空燃油價格走勢。

香港航空（Hong Kong Airlines）3月12日起調整客運燃油附加費，單程加幅最高150元，其中台灣單程航線由162加至182元；日本、韓國、泰國及東南亞地區亦由162加至212元；馬爾代夫航線由284加至384元；澳洲及加拿大則由589加至739元；即旅客來回一程或需多付300元。

大灣區航空則表示，會按既定機制檢視燃油附加費的水平。如有任何調整，會於官網更新相關資料。

伊朗局勢︱3月11日最新資訊

【20:18】特區政府表示，至今日（3月11日下午5時），約460名向入境處查詢的港人已安全離開當地，當中包括20名由特區政府安排機位返港的人士。此外，約220名人士表示暫時無需跟進。其餘約150名人士，入境處已向他們就最新航班資訊提供適切意見，並提出可協助其安排機位返港。現時仍身處中東當地的港人，當中包括在阿聯酋、卡塔爾及沙特阿拉伯等地工作或居住並身處安全地方的人士。



就中東往返香港的航班情況，阿聯酋航空繼續每日有一班直航客機由迪拜返港，而卡塔爾航空今天(3月11日) 亦安排一班直航客機由多哈返港。

【18:05】機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月11日）截至下午5時，有5班航班取消；明天（3月12日）暫時有4班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

伊朗局勢︱3月10日最新資訊

【21:30】特區政府表示，截至3月10日下午5時，近450名向入境處查詢的港人已安全離開當地，當中包括約20人經由特區政府協助安排機位返港。仍身處當地約380名查詢港人中，均報稱身處安全地方，當中約200名表明無需進一步協助或暫時無需跟進。至於其餘人士，入境處已就其行程及航班資訊提供適切意見，並向身處阿聯酋和卡塔爾的人士表示可以協助安排機位返港。

就中東往返香港的航班情況，除阿聯酋航空繼續每日安排一班直航客機由迪拜返港，政府得悉卡塔爾航空將於明天（3月11日）安排一班直航客機由多哈返港。特區政府已即時聯絡仍身處當地查詢港人，並透過中國駐卡塔爾大使館及卡塔爾駐香港總領事館了解最新情況，及與卡塔爾航空協調安排有特別需要的港人乘搭該航班盡快返港。

【17:45】機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月10日）截至下午5時，有7班航班取消；明天（3月11日）暫時有3班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

【14:32】鑑於中東地區局勢的最新發展，國泰航空所有由2026年2月28日至 2026年3月31日（包括當日）往杜拜、返利雅得的航班已經取消。

伊朗局勢︱3月9日最新資訊

多哈及阿布扎比返港直航未恢復

【20:00】特區政府表示，截至今日（3月9日）下午5時，入境處共接獲約830名身在中東地區的港人查詢，包括最新航班及行程安排，當中約420人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。入境處會繼續與查詢的港人保持聯絡。



就中東往返香港的航班情況，迪拜國際機場已於3月2日起恢復有限度運作，現時從當地起飛的航班主要由阿聯酋當地的航空公司營運。運輸及物流局一直與阿聯酋航空(Emirates)保持聯繫，在航空安全許可下，阿聯酋航空已於3月4日起盡量每日安排一班直航客機由迪拜返港。此外，根據迪拜國際機場網站資料顯示，由迪拜出發前往其他國家或地區的航班選擇亦較早前有所增加，相信現時相關航班能應付有需要由迪拜返港旅客的需求。

據了解，多哈國際機場及阿布扎比國際機場亦正逐漸恢復有限度運作，惟兩地前往香港的直航航班皆未復航。特區政府會繼續與營運中東航線的航空公司保持緊密聯絡，爭取在航空情況許可下，盡快恢復更多回港航班。特區政府亦會繼續作適當安排，協助有需要返港的港人。

【18:30】機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月9日）截至下午5時，有7班航班取消；明天（3月10日）暫時有6班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

【12:30】機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月9日）截至上午11時，有7班航班取消；明天（3月10日）暫時有4班航班取消。

伊朗局勢︱3月8日最新資訊

【19:20】特區政府表示，連日來積極為身處中東當地的港人提供協助。今日（3月8日）再有14名相關人士經特區政府與阿聯酋航空作出安排，乘坐直航由迪拜返港。駐迪拜經貿辦人員亦繼續派員前往迪拜機場支援及協助港人理順離境安排。

截至今日（3月8日）下午5時，入境事務處共接獲約810名身在中東地區的港人查詢，包括最新航班及行程安排，當中近370人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。入境事務處會繼續與查詢的港人保持聯絡。

【13:05】入境處表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月8日）截至上午11時， 有6班航班取消；明天（3月9日）暫時有1班航班取消。

伊朗局勢｜3月7日最新資訊

【22:00】特區政府繼續積極為身處中東當地的港人提供協助。截至今日（3月7日）下午5時，入境事務處共接獲約800名身在中東地區的港人查詢，包括最新航班及行程安排，當中超過300人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。入境事務處會繼續與查詢的港人保持聯絡。

特區政府已與阿聯酋航空作出安排，讓有特別需要（例如長期病患、孕婦及幼童）的港人盡快回港。經駐迪拜經貿辦人員到場支援及協助理順離境安排後，當中7名人士乘坐阿聯酋航空今天直航的航班回港。特區政府會在明天的直航回港班機作同樣安排，亦會爭取在未來數天的航班繼續有關安排。

特區政府協助滯留中東港人回港。添馬台fb

【17:39】機管局指受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月7日）截至下午5時，有12班航班取消；明天（3月8日）暫時有3班航班取消。

【15:30】阿聯酋航空表示，杜拜所有市區辦理登機服務現已暫時關閉，直至另行通知。

【12:30】機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月7日）截至上午11時，有12班航班取消；明天（3月8日）暫時有3班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

阿聯酋航空表示，杜拜所有市區辦理登機服務現已暫時關閉，直至另行通知。

伊朗局勢︱3月6日最新資訊

入境處：九成查詢港人身處阿聯酋

【22:54】保安局表示，截至3月6日下午5時，入境處共接獲約790名身在中東地區的港人查詢，包括最新航班及行程安排，當中約250人已安全離開當地，其餘均報稱身處安全地方。在接獲的查詢當中，接近九成來自身處阿聯酋的港人。入境處會繼續與上述港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。

在外港人如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送信息至1868微信求助熱線或提交網上求助表格求助。

入境處接780名身在中東港人查詢 200人已安全離開

【20:30】特區政府表示，截至早上8時，入境處共接獲約780名身在中東地區的港人查詢，當中約200人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。在接獲的查詢中，近九成來自身處阿聯酋的港人。

政府又指出，根據杜拜機場最新資訊，當地時間3月6日阿聯酋航空有兩班回港班機，分別是經曼谷的EK384，以及直航航班EK380。自杜拜機場有限度復航後，特區政府駐杜拜經貿辦人員協助當地港人理順離境安排，亦到場支援及協助港人。

入境處會繼續與仍在當地的港人保持聯絡，就行程及航班資訊提供適切意見及可行協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館，以及旅監局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。

【18:30】機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（6日）截至下午5時有11班航班取消，2班延誤 ，明日（7日）暫時取消3班航班。

【17:00】就中東地區的最新局勢，香港駐杜拜經濟貿易辦事處（駐杜拜經貿辦）一直配合入境處，並與當地有關部門、機構（例如國家使領館）保持緊密聯繫，為當地港人提供適切和可行協助，並透過不同途徑發放相關資訊。自杜拜機場有限度復航後，駐杜拜經貿辦人員協助當地港人理順離境安排，亦到場支援及協助港人，務求各人順利登機回港，包括今日一個一行9人的香港旅行團。駐杜拜經貿辦會繼續密切關注當地局勢，並向在杜拜的香港居民提供適切協助。

自杜拜機場有限度復航後，駐杜拜經貿辦人員協助當地港人理順離境安排，亦到場支援及協助港人，務求各人順利登機回港。商經局fb

自杜拜機場有限度復航後，駐杜拜經貿辦人員協助當地港人理順離境安排，亦到場支援及協助港人，務求各人順利登機回港。商經局fb

【12:20】機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月6日）截至上午11時，有11班航班取消；明天（3月7日）暫時有1班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

伊朗局勢︱3月5日最新資訊

【22:55】政府發言人表示，中東區內大部分空域及機場仍然關閉。特區政府一直與營運往返中東與香港航班的航空公司保持緊密溝通，了解它們的復航計劃，盡力為滯留當地港人爭取盡快獲得機位離開當地。

爭取周六日航班預留位置予有特別需要港人盡快回港

杜拜機場於3月2日起恢復有限度運作，從當地起飛的航班現時主要由阿聯酋當地的航空公司營運。運輸及物流局一直與阿聯酋航空(Emirates)保持聯繫，在航空安全許可下，阿聯酋航空已於3月4日及3月5日安排各一班直航客機順利返港，並預計於3月6至8日繼續安排由迪拜前往香港的客機。

特區政府亦已向阿聯酋航空表達希望其盡快加開更多航班。此外，我們正爭取於3月7日及3月8日的航班預留部分位置，供特區政府直接安排有特別需要的港人盡快回港。

截至下午5時，入境處接獲約730名身處中東港人查詢

【22:45】截至下午5時，入境處接獲約730名身處中東港人查詢，接近九成來自阿聯酋，約200人已安全離開當地。

永安旅遊宣布，因應航空公司最新安排，3月16日或之前乘搭阿聯酋航空前往杜拜，或經杜拜轉機旅行團全部取消。客人可聯絡永安旅遊作退款或其他安排。

機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月5日）截至上午11時，有11班航班取消；明天（3月6日）暫時有2班航班取消。

伊朗局勢︱3月4日最新資訊

截至 3月4日下午5時 ，入境處共接獲約 680名身在中東地區的港人的查詢 ，包括最新航班及行程安排，當中約100人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。在接獲的查詢當中，接近九成來自目前身處阿聯酋的港人。入境處會繼續與上述港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。



特區政府會與各航空公司保持緊密聯繫，促請有關航空公司待中東地區航空運作條件許可的情況下，全力協助滯留中東地區的港人盡快離開當地。根據有關地區機場資訊，當地時間今日(3月4日)有航班由迪拜出發至香港、廣州及台北等地。特區政府會繼續密切留意有關情況。

機管局下午6時30分表示，受中東局勢影響，今日暫取消11班航班，明天5班航班取消。

開戰後杜拜首班航班返港 料今晚9時42分到埗

杜拜國際機場有限度恢復運作。香港國際機場網站顯示，今日有一班由阿聯酋航空營運，從杜拜返港的直航航班EK380，最快今晚香港時間近10時到港，是開戰以來當地首班飛往香港的客機。

阿聯酋航空網站顯示，今晚由杜拜返港航班的機票已全部售罄；至於明日有兩班由杜拜返港的航班，分別於下午2時45分及5時40分抵港，其中2時45分的經濟客位及頭等客位已全部售罄，只餘下商務客位，售價為37,187港元。至於下午5時40分抵港的航班則仍有經濟客位，票價每張8,017港元。

馬會一行26人 包括蘇偉賢田泰安登機回港

早前帶領香港代表「昇瀧駒」出戰杜拜三級賽北風錦標的練馬師蘇偉賢及騎師田泰安一家，今午現身杜拜機場，乘機返回香港；兩人及其家人皆已安全登機，正在返港途中。

早前馬會公布，香港一行二十六人的賽馬人員，包括「昇瀧駒」練馬師蘇偉賢和其太太、騎師田泰安與太太Xaviere與其女兒Isabelle、馬主、馬主朋友、蘇偉賢的馬房員工以及馬會隨行員工，因為中東局勢突變而滯留杜拜。

據蘇偉賢透露，馬會每天都有和他們保持緊密聯絡，全力協助他們回香港。大家都祝福他們，希望人馬平平安安返回香港。

港隊女足已登機離開杜拜 經曼谷分批返港

足總表示，中國香港女子代表隊今早已順利登機，離開杜拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排分批返港。

受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月4日）截至上午11時，有11班航班取消；明天（3月5日）暫時有5班航班取消。詳情請向航空公司查詢。