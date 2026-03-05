Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢．最新旅遊資訊︱機管局：截至上午11時取消11航班 明天暫有2班取消

社會
更新時間：12:48 2026-03-05 HKT
發佈時間：12:48 2026-03-05 HKT

伊朗局勢︱中東最新局勢，影響來往當地的航空交通。保安局周六（28日）在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示。局方表示，對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往當地。

伊朗局勢︱3月5日最新資訊

機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月5日）截至上午11時，有11班航班取消；明天（3月6日）暫時有2班航班取消。

伊朗局勢︱3月4日最新資訊

截至 3月4日下午5時 ，入境處共接獲約 680名身在中東地區的港人的查詢 ，包括最新航班及行程安排，當中約100人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。在接獲的查詢當中，接近九成來自目前身處阿聯酋的港人。入境處會繼續與上述港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。
 
特區政府會與各航空公司保持緊密聯繫，促請有關航空公司待中東地區航空運作條件許可的情況下，全力協助滯留中東地區的港人盡快離開當地。根據有關地區機場資訊，當地時間今日(3月4日)有航班由迪拜出發至香港、廣州及台北等地。特區政府會繼續密切留意有關情況。

機管局下午6時30分表示，受中東局勢影響，今日暫取消11班航班，明天5班航班取消。

開戰後杜拜首班航班返港  料今晚9時42分到埗

杜拜國際機場有限度恢復運作。香港國際機場網站顯示，今日有一班由阿聯酋航空營運，從杜拜返港的直航航班EK380，最快今晚香港時間近10時到港，是開戰以來當地首班飛往香港的客機。

阿聯酋航空網站顯示，今晚由杜拜返港航班的機票已全部售罄；至於明日有兩班由杜拜返港的航班，分別於下午2時45分及5時40分抵港，其中2時45分的經濟客位及頭等客位已全部售罄，只餘下商務客位，售價為37,187港元。至於下午5時40分抵港的航班則仍有經濟客位，票價每張8,017港元。

馬會一行26人 包括蘇偉賢田泰安登機回港

早前帶領香港代表「昇瀧駒」出戰杜拜三級賽北風錦標的練馬師蘇偉賢及騎師田泰安一家，今午現身杜拜機場，乘機返回香港；兩人及其家人皆已安全登機，正在返港途中。

早前馬會公布，香港一行二十六人的賽馬人員，包括「昇瀧駒」練馬師蘇偉賢和其太太、騎師田泰安與太太Xaviere與其女兒Isabelle、馬主、馬主朋友、蘇偉賢的馬房員工以及馬會隨行員工，因為中東局勢突變而滯留杜拜。

據蘇偉賢透露，馬會每天都有和他們保持緊密聯絡，全力協助他們回香港。大家都祝福他們，希望人馬平平安安返回香港。

港隊女足已登機離開杜拜 經曼谷分批返港

足總表示，中國香港女子代表隊今早已順利登機，離開杜拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排分批返港。

受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月4日）截至上午11時，有11班航班取消；明天（3月5日）暫時有5班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

