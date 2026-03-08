Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢．最新旅遊資訊︱再有14人經特區政府與阿聯酋航空協調 乘直航由杜拜返港

社會
更新時間：13:05 2026-03-08 HKT
發佈時間：13:05 2026-03-08 HKT

伊朗局勢︱中東最新局勢，影響來往當地的航空交通。保安局2月28日在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示。局方表示，對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往當地。

伊朗局勢︱3月8日最新資訊

【19:20】特區政府表示，連日來積極為身處中東當地的港人提供協助。今日（3月8日）再有14名相關人士經特區政府與阿聯酋航空作出安排，乘坐直航由迪拜返港。駐迪拜經貿辦人員亦繼續派員前往迪拜機場支援及協助港人理順離境安排。

截至今日（3月8日）下午5時，入境事務處共接獲約810名身在中東地區的港人查詢，包括最新航班及行程安排，當中近370人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。入境事務處會繼續與查詢的港人保持聯絡。

【13:05】入境處表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月8日）截至上午11時，有6班航班取消；明天（3月9日）暫時有1班航班取消。

伊朗局勢｜3月7日最新資訊

【22:00】特區政府繼續積極為身處中東當地的港人提供協助。截至今日（3月7日）下午5時，入境事務處共接獲約800名身在中東地區的港人查詢，包括最新航班及行程安排，當中超過300人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。入境事務處會繼續與查詢的港人保持聯絡。

特區政府已與阿聯酋航空作出安排，讓有特別需要（例如長期病患、孕婦及幼童）的港人盡快回港。經駐迪拜經貿辦人員到場支援及協助理順離境安排後，當中7名人士乘坐阿聯酋航空今天直航的航班回港。特區政府會在明天的直航回港班機作同樣安排，亦會爭取在未來數天的航班繼續有關安排。

特區政府協助滯留中東港人回港。添馬台fb

【17:39】機管局指受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月7日）截至下午5時，有12班航班取消；明天（3月8日）暫時有3班航班取消。

【15:30】阿聯酋航空表示，杜拜所有市區辦理登機服務現已暫時關閉，直至另行通知。

【12:30】機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月7日）截至上午11時，有12班航班取消；明天（3月8日）暫時有3班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

阿聯酋航空表示，杜拜所有市區辦理登機服務現已暫時關閉，直至另行通知。

伊朗局勢︱3月6日最新資訊

入境處：九成查詢港人身處阿聯酋

【22:54】保安局表示，截至3月6日下午5時，入境處共接獲約790名身在中東地區的港人查詢，包括最新航班及行程安排，當中約250人已安全離開當地，其餘均報稱身處安全地方。在接獲的查詢當中，接近九成來自身處阿聯酋的港人。入境處會繼續與上述港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。

在外港人如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送信息至1868微信求助熱線或提交網上求助表格求助。

入境處接780名身在中東港人查詢  200人已安全離開

【20:30】特區政府表示，截至早上8時，入境處共接獲約780名身在中東地區的港人查詢，當中約200人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。在接獲的查詢中，近九成來自身處阿聯酋的港人。

政府又指出，根據杜拜機場最新資訊，當地時間3月6日阿聯酋航空有兩班回港班機，分別是經曼谷的EK384，以及直航航班EK380。自杜拜機場有限度復航後，特區政府駐杜拜經貿辦人員協助當地港人理順離境安排，亦到場支援及協助港人。

入境處會繼續與仍在當地的港人保持聯絡，就行程及航班資訊提供適切意見及可行協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館，以及旅監局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。

【18:30】機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（6日）截至下午5時有11班航班取消，2班延誤 ，明日（7日）暫時取消3班航班。

【17:00】就中東地區的最新局勢，香港駐杜拜經濟貿易辦事處（駐杜拜經貿辦）一直配合入境處，並與當地有關部門、機構（例如國家使領館）保持緊密聯繫，為當地港人提供適切和可行協助，並透過不同途徑發放相關資訊。自杜拜機場有限度復航後，駐杜拜經貿辦人員協助當地港人理順離境安排，亦到場支援及協助港人，務求各人順利登機回港，包括今日一個一行9人的香港旅行團。駐杜拜經貿辦會繼續密切關注當地局勢，並向在杜拜的香港居民提供適切協助。

自杜拜機場有限度復航後，駐杜拜經貿辦人員協助當地港人理順離境安排，亦到場支援及協助港人，務求各人順利登機回港。商經局fb

【12:20】機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月6日）截至上午11時，有11班航班取消；明天（3月7日）暫時有1班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

伊朗局勢︱3月5日最新資訊

【22:55】政府發言人表示，中東區內大部分空域及機場仍然關閉。特區政府一直與營運往返中東與香港航班的航空公司保持緊密溝通，了解它們的復航計劃，盡力為滯留當地港人爭取盡快獲得機位離開當地。

爭取周六日航班預留位置予有特別需要港人盡快回港

杜拜機場於3月2日起恢復有限度運作，從當地起飛的航班現時主要由阿聯酋當地的航空公司營運。運輸及物流局一直與阿聯酋航空(Emirates)保持聯繫，在航空安全許可下，阿聯酋航空已於3月4日及3月5日安排各一班直航客機順利返港，並預計於3月6至8日繼續安排由迪拜前往香港的客機。

特區政府亦已向阿聯酋航空表達希望其盡快加開更多航班。此外，我們正爭取於3月7日及3月8日的航班預留部分位置，供特區政府直接安排有特別需要的港人盡快回港。

截至下午5時，入境處接獲約730名身處中東港人查詢

【22:45】截至下午5時，入境處接獲約730名身處中東港人查詢，接近九成來自阿聯酋，約200人已安全離開當地。

永安旅遊宣布，因應航空公司最新安排，3月16日或之前乘搭阿聯酋航空前往杜拜，或經杜拜轉機旅行團全部取消。客人可聯絡永安旅遊作退款或其他安排。

機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月5日）截至上午11時，有11班航班取消；明天（3月6日）暫時有2班航班取消。

伊朗局勢︱3月4日最新資訊

截至 3月4日下午5時 ，入境處共接獲約 680名身在中東地區的港人的查詢 ，包括最新航班及行程安排，當中約100人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。在接獲的查詢當中，接近九成來自目前身處阿聯酋的港人。入境處會繼續與上述港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。
 
特區政府會與各航空公司保持緊密聯繫，促請有關航空公司待中東地區航空運作條件許可的情況下，全力協助滯留中東地區的港人盡快離開當地。根據有關地區機場資訊，當地時間今日(3月4日)有航班由迪拜出發至香港、廣州及台北等地。特區政府會繼續密切留意有關情況。

機管局下午6時30分表示，受中東局勢影響，今日暫取消11班航班，明天5班航班取消。

開戰後杜拜首班航班返港  料今晚9時42分到埗

杜拜國際機場有限度恢復運作。香港國際機場網站顯示，今日有一班由阿聯酋航空營運，從杜拜返港的直航航班EK380，最快今晚香港時間近10時到港，是開戰以來當地首班飛往香港的客機。

阿聯酋航空網站顯示，今晚由杜拜返港航班的機票已全部售罄；至於明日有兩班由杜拜返港的航班，分別於下午2時45分及5時40分抵港，其中2時45分的經濟客位及頭等客位已全部售罄，只餘下商務客位，售價為37,187港元。至於下午5時40分抵港的航班則仍有經濟客位，票價每張8,017港元。

馬會一行26人 包括蘇偉賢田泰安登機回港

早前帶領香港代表「昇瀧駒」出戰杜拜三級賽北風錦標的練馬師蘇偉賢及騎師田泰安一家，今午現身杜拜機場，乘機返回香港；兩人及其家人皆已安全登機，正在返港途中。

早前馬會公布，香港一行二十六人的賽馬人員，包括「昇瀧駒」練馬師蘇偉賢和其太太、騎師田泰安與太太Xaviere與其女兒Isabelle、馬主、馬主朋友、蘇偉賢的馬房員工以及馬會隨行員工，因為中東局勢突變而滯留杜拜。

據蘇偉賢透露，馬會每天都有和他們保持緊密聯絡，全力協助他們回香港。大家都祝福他們，希望人馬平平安安返回香港。

港隊女足已登機離開杜拜 經曼谷分批返港

足總表示，中國香港女子代表隊今早已順利登機，離開杜拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排分批返港。

受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月4日）截至上午11時，有11班航班取消；明天（3月5日）暫時有5班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

