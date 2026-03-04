1月零售業總銷貨值373億元 按年升5.5% 政府 : 經濟增長勢頭持續有利零售業

政府統計處今日（4日）發表最新的零售業銷貨額數字。2026年1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為373億元，較去年同月上升5.5%。政府發言人表示，1月零售總銷貨價值繼續按年穩步上升5.5%。零售業的復蘇勢頭持續，儘管今年1月的按年比較受到去年農曆新年較早來臨的較高基數影響。經季節性調整後，1月零售總銷貨價值較上月顯著上升。展望未來，良好的經濟增長勢頭和訪港遊客數字持續增長將會繼續支持本地消費，從而有利於零售業務。

電器等耐用消費品升38.7% 珠寶首飾、鐘錶等升31.1%

2026年1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為30億元，較去年同月上升25.1%。去年12月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2024年同月上升33.7%。

在闡釋1月份的數字時，必須注意零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，在該節日前本地消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在2月17日，但上年則在1月29日，因此2026年1月份數字與去年1月數字的按年比較可能會受到某程度的影響。



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2026年1月與去年1月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升3.5%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升31.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升38.7%）；服裝（上升5.7%）；藥物及化妝品（上升1.3%）；汽車及汽車零件（上升18.5%）；傢具及固定裝置（上升16.4%）；書報、文具及禮品（上升4.6%）；以及眼鏡店（上升8.5%）。但須留意，這些變動或會受上述提到有關農曆新年時間不同所影響。

另一方面，2026年1月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌5.0%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌10.5%）；百貨公司貨品（下跌11.1%）；燃料（下跌17.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌19.9%）；以及中藥（下跌8.1%）。



截至2026年1月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升2.4%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升3.1%。



