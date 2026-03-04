政府推首份《體重管理行動計劃》 設15項目標 冀3年內將肥胖率降至五成以下

特區政府今日（4日）藉「世界肥胖日」公布香港首份《體重管理行動計劃》，展開為期三年的全港體重管理推廣，按年度以「提高意識」、「積極改變」及「持續成為生活的一部分」為主題，透過跨部門協作及中西醫配合，落實五項方針及15項具體目標，旨在提高市民對肥胖的認知，壓制肥胖上升趨勢，將肥胖率降至5成以下。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，肥胖已成為全球公共衞生挑戰，特區政府對此高度重視，並在《行政長官2025年施政報告》中提出應對策略，全面提升市民的體重管理意識。

本港過半成年人口屬超重甚或肥胖

他指出，超重及肥胖不僅與高血壓、高血糖、高血脂等慢性病息息相關，更是引致心腦血管疾病、糖尿病及部分癌症的主要風險因素，而新冠疫情後市民運動量減少及生活模式轉變，更令相關問題加劇。衞生署2020-22年度人口健康調查顯示，本港過半成年人口屬超重甚或肥胖。他亦強調，《行動計劃》以科學實證為本，涵蓋孕期至老年的全生命周期，並強化基層醫療的「守門人」功能，透過中西醫協作及「醫健通」平台整合健康數據，為市民提供適切支援。

左起：康樂及文化事務署事務經理（社區體育）盧秀華、衞生防護中心非傳染病處主任奚安妮、衞生防護中心總監徐樂堅。

教育局首席教育主任鄧啟澤。

衞生署2020-22年度人口健康調查顯示，本港過半成年人口屬超重甚或肥胖。資料圖片

BMI雖為常用體重指標，但未能反映脂肪分佈情況。資料圖片

冀透過三年計劃提告市民認知度

衞生防護中心非傳染病處主任奚安妮指出，BMI雖為常用體重指標，但未能反映脂肪分佈情況。她引用衞生署人口健康調查數據，發現糖尿病及高血壓個案亦呈上升趨勢，調查亦發現，超重人士中，有65.1%認為自己體重過輕或「適中」，有40%在調查前12個月未採取體重管理行為，冀透過三年計劃提告市民認知度10%。

教育局續舉辦多元活動 提高學生參與體能活動興趣

教育局首席教育主任鄧啟澤表示，局方將在現有基礎上進一步把體重管理及健康生活信息融入校園教育，透過學校活動及家校合作，協助學生從小培養監察體重及實踐健康生活模式的習慣；當局亦持續舉辦多元化宣傳活動，包括海報、體能月曆及遊戲卡等，以提升學生參與體能活動的興趣。

《行動計劃》首年以「提高意識」為主題，政府將於3月21日起透過醫健通「e+生活」平台推出恆常「日行萬步」步行挑戰，鼓勵市民將體能活動融入日常生活。

