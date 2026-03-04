紅山半島74號屋涉僭建 屋宇署高級測量師稱曾處理數以百計小型工程文件 及現場視察工程是否符合圖則

富商陳天賜及其妻袁慧明持股公司名下紅山半島74號洋房涉僭建等遭票控，案件今於東區法院續審。控方今傳召屋宇署高級屋宇測量師、以建築測量專家證人身份作供，袁慧明一度反對，認為屋宇署測量師的專家報告偏頗及欠缺工程經驗；測量師則供稱在屋宇署有10多年工作經驗，曾處理數以百計的小型工程文件，她亦會處理相片記錄及到現場視察工程是否符合圖則。下午續審。

被告Future Ocean Limited被地政總署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，及被屋宇署檢控6項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。被告公司沒有律師代表，袁慧明作為公司代表抗辯。

控方今傳召屋宇署法律事務組高級屋宇測量師馮樂恩作供，馮供稱於2008年理工大學測量系畢業，其後曾進修香港大學環境管理碩士課程，及於2013年入職屋宇署擔任屋宇測量師，並於2023年晉升為高級屋宇測量師。

馮稱至今在屋宇署有10多年工作經驗，主要涉及理解圖則和現場環境的關係，她曾在機構事務部小型工程小組工作，當時須處理數以百計的小型工程文件，當中包括反映工程性質、位置和大小的圖則，而她亦會處理相片記錄及到現場抽查，視察工程完成後的情況是否符合圖則；她亦曾在屋宇署拓展部和樓宇部工作。

袁慧明一度反對馮以專家證人身份作供，認為馮曾從事法規執行的工作，她作為專家證人作供會有偏頗，亦欠缺工程建築經驗和學歷。裁判官鄭潤聰考慮片刻後，批准馮以專家證人身份作供。

案件編號：案件編號：ESS7753、20893-20898/2024

法庭記者：王仁昌