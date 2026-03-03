Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉訛稱父親患癌向同袍友人借錢25萬 消防隊目被控詐騙等10罪提堂

社會
更新時間：18:44 2026-03-03 HKT
發佈時間：18:44 2026-03-03 HKT

消防隊目涉向同袍友人訛稱父罹患癌症，騙取4位上司及1名友人借貸應急，涉款共約25萬元。案中消防隊目今日遭廉政公署落案起訴詐騙及企圖欺詐共10罪，下午於東區裁判法院提訊，暫毋須答辯，案件押後至4月21日再訊，期間被告獲准保釋。

廉署早前接獲消防處轉介貪污投訴而展開調查。本案被告黃千乘，36歲，消防處消防隊目，現已被停職，被控7項欺詐罪及3項企圖欺詐罪。

於2022年8月至2024年2月案發期間，被告涉嫌以父親罹患癌症或其他疾病為由，向3名消防總隊目、1名消防隊長及1名友人索取貸款，以支付父親的醫療及藥物費用。

7項欺詐控罪指，被告涉嫌向5名事主訛稱需要支付患病父親的醫療費用，意圖詐騙而誘使5人向他提供7筆貸款共約17萬。

3項企圖欺詐罪則指，被告涉嫌以上述理由，意圖詐騙而企圖誘使其中1名消防總隊目向他提供3筆貸款共8萬元，但被拒絕。廉署調查發現，被告因為想借錢，所以虛構父親患病作為原因。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
5小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
7小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
7小時前
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
6小時前
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
6小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
10小時前
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
影視圈
5小時前