涉訛稱父親患癌向同袍友人借錢25萬 消防隊目被控詐騙等10罪提堂

消防隊目涉向同袍友人訛稱父罹患癌症，騙取4位上司及1名友人借貸應急，涉款共約25萬元。案中消防隊目今日遭廉政公署落案起訴詐騙及企圖欺詐共10罪，下午於東區裁判法院提訊，暫毋須答辯，案件押後至4月21日再訊，期間被告獲准保釋。

廉署早前接獲消防處轉介貪污投訴而展開調查。本案被告黃千乘，36歲，消防處消防隊目，現已被停職，被控7項欺詐罪及3項企圖欺詐罪。

於2022年8月至2024年2月案發期間，被告涉嫌以父親罹患癌症或其他疾病為由，向3名消防總隊目、1名消防隊長及1名友人索取貸款，以支付父親的醫療及藥物費用。

7項欺詐控罪指，被告涉嫌向5名事主訛稱需要支付患病父親的醫療費用，意圖詐騙而誘使5人向他提供7筆貸款共約17萬。

3項企圖欺詐罪則指，被告涉嫌以上述理由，意圖詐騙而企圖誘使其中1名消防總隊目向他提供3筆貸款共8萬元，但被拒絕。廉署調查發現，被告因為想借錢，所以虛構父親患病作為原因。