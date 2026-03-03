簡樸房︱房屋局收約340分間單位登記申請 涉110個樓宇單位

「簡樸房」制度於3月1日正式推行，房屋局局長何永賢表示，截至今午（3日）5時，房屋局共收到約340個分間單位的登記申請，涉及110個樓宇單位。

何永賢在社交平台指，在簡樸房制度推行當天，房屋局已循電子途徑收到登記申請，而在昨日（2日）第一個工作天起，亦有市民到房屋局分間單位專責小組親身遞交申請。專責小組在收妥所需資料和文件後，將於15個工作天內完成處理申請，並以通知書告知結果。成功登記的單位地址將上載至「簡樸房」專題網站。

何永賢指，在剛過去的星期日，自己聯同立法會議員到南昌社區客廳與分間單位租戶座談，宣傳簡樸房制度，及簡約公屋、過渡性房屋等改善居住環境的選項與支援。房屋局團隊將持續透過多種渠道宣傳，讓分間單位業主、營運人及租戶了解其法律責任與權益保障。此外，轄下六隊區域服務隊亦會透過街站、家訪及講座等方式，向市民提供相關資訊，期望與社會各界共同處理劣質劏房問題。

