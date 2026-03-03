Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣︱氣溫逐步下降至16°C 有機會成九年來最凍元宵 要睇「月全食」視乎兩因素

社會
更新時間：14:22 2026-03-03 HKT
發佈時間：09:53 2026-03-03 HKT

【元宵節天氣】根據天文台自動分區天氣預報，隨著東北季候風殺到，今日（3日)氣溫將逐漸下降，晚上大部分地區氣溫介乎16至17度，打鼓嶺更料低至15度。根據天文台資料，近年最低溫的元宵節出現在2017年2月11日，當日市區氣溫錄得11.5度；其次為2022年2月15日的15.8度。如果今日錄得的氣溫低於15.8度，將會成為近九年來最凍的元宵節。

天氣︱月全食觀賞受天氣影響

此外，今日傍晚香港上空將上演月全食天文現象。若天氣情況許可，市民屆時可透過肉眼直接觀賞整個過程。由於是次月食在月出前已開始，因此月亮將會呈現「帶食而出」的景象。不過，市民能否成功「賞月」，還需視乎今晚的雲量與雨勢發展兩大關鍵因素。

根據太空館的資料，月全食的全食階段始於下午7時04分，此時月球完全進入地球本影，並將持續約59分鐘。隨後的月偏食階段將於下午9時18分結束。香港下一次可見的月全食的全食階段將於2029年1月1日發生。

隨後一兩日天色逐漸好轉

天文台表示，高空擾動會在明日遠離廣東，該區雨勢逐漸減弱。同時，東北季候風會為該區帶來清涼的天氣。受較乾燥的季候風補充影響，隨後一兩日廣東沿岸天色逐漸好轉。一股達強風程度的偏東氣流會在週末期間至下周初影響廣東沿岸。

本港地區今日天氣預測，多雲，間中有驟雨，雨勢有時較為頻密，稍後有幾陣雷暴。天氣轉涼，日間氣溫徘徊在20度左右，稍後逐步下降至晚上最低約16度。吹和緩至清勁北至東北風。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
2小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
16小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
6小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
23小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
22小時前
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
飲食
20小時前
蘇偉賢和田泰安感謝香港馬會一直與他們保持緊密聯絡，全力提供協助。
甜甜小記│蘇偉賢和田泰安感謝各界關心
名家專欄
2026-03-02 14:45 HKT