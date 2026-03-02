醫專正研發人工智能虛擬病人問診平台 提升醫生培訓深度與廣度

香港醫學專科學院（醫專）今日舉行傳媒春茗，香港醫學專科學院主席李錦滔表示，醫專正研發人工智能虛擬病人問診平台，應用於不同專科培訓。平台以廣東話進行模擬問診，使用先進的口型同步技術並個人化的病人特徵及情緒變化，提升對話體驗​， 設計及技術優於本港其他教育機構及坊間的同類平台。平台透過虛擬臨床案例，包複雜疑難病例及罕見病，讓受訓醫生接觸面更廣泛，可提升培訓的深度與廣度，並確保訓練合乎本地臨床環境。

平台可就臨床專業表現及溝通技巧作出評核

此外，平台可就臨床專業表現及溝通技巧作出評核，涵蓋專業態度及同理心等元素。評核將與資深醫生導師的專業評估並行，確保臨床專業標準，同時透過導師回饋優化系統設計。

李錦滔強調，人工智能可提升醫學創新培訓，但並非要取代臨牀專業判斷。醫專亦正草擬本港教育機構首份《應用人工智能於醫學教育立場聲明》，將於今年上半年發表。

醫專參與國家衞生健康人才能力建設項目下的「健康中國建設菁英賦能計劃」，首批48來自國家和省市衞生部門、醫院及疾控機構的中青年業務骨幹已於2025年12月來到香港參與為期6個月培訓，內容涵蓋衛生系統管理、政策安排、專科培訓、質素與安全及醫學倫理等，並安排實地交流與考察。

「香港四方醫學教育會議」將於今年9月在醫專大樓舉行，由醫專主辦，香港兩所醫學院及醫院管理局共同合辦，促進本地及海外醫學教育交流卓越實踐分享。