伊朗局勢．旅遊及航班更新｜國泰航空暫停營運往返杜拜及利雅得航班至3.14 免手續費更改航點或退款

社會
更新時間：12:23 2026-03-03 HKT
發佈時間：11:45 2026-03-02 HKT

伊朗局勢︱中東最新局勢，影響來往當地的航空交通。保安局周六（28日）在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示。局方表示，對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往當地。

伊朗局勢︱3月3日最新資訊

【16:05】鑑於中東地區局勢的最新發展，國泰航空所有由2026年2月28日至 2026年3月14日（包括當日）往返利雅得的航班已經取消。另外，國泰航空所有由2026 年2月28日至 2026年3月14日（包括當日）往返杜拜的航班已經取消。

受影響的旅客如未收到國泰航空的通知，請透過「自助訂位管理服務」查看最新的預訂狀況。

國泰已啟動特別票務安排，為顧客提供靈活的選擇。已預訂 2026年3月14日或之前往返香港與利雅得國泰航班的旅客，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費。

若旅客透過旅行社或第三方網站購買機票，請直接與他們聯系，以重新安排旅行日期或申請退款。若旅客透過國泰航空（我們的網站、流動應用程序或客戶服務部）訂票，請聯絡客戶服務團隊，國泰將樂意協助你預訂新航班。如需申請退款，旅客可透過「自助訂位管理服務」辦理。 未來數天航班時間表或需要進一步調整。

【12:20】受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月3日）截止上午11時，有14班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

伊朗局勢︱3月2日最新資訊

【21:40】受中東局勢影響，香港國際機場今天（2日）截至晚上9時，有14班航班取消，1班航班延誤；明天（3月3日）暫時有12班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

【18:50】入境處表示，接獲432名身處當地港人查詢，全部報稱安全。

【18:50】永安旅遊表示，現時有2個旅行團，共34人滯留於杜拜，全部安全，目前於酒店休息靜待航班安排。此外，因應杜拜機場暫停所有航班，經杜拜回港的歐洲團隊同樣受影響，共6個團隊、近100人需要暫時滯留於當地等待航班安排，當中包括歐洲、摩洛哥、埃及、突尼西亞等。

【17:55】受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月2日）截止下午5時，有14班航班取消，1班航班延誤；明天（3月3日）暫時有10班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

【11:45】受中東局勢影響，香港國際機場今天（3月2日）截至上午10時45分，有13班航班取消，1班航班延誤。詳情請向航空公司查詢。

【00:25】國泰航空宣布，鑑於中東地區局勢的最新發展，所有由2月28日至3月5日（包括當日）往返杜拜的航班已經取消；另外，所有由2月28日至3月3日（包括當日）往返利雅得的航班已經取消。

伊朗局勢︱3月1日最新資訊

【21:48】截至3月1日下午5時，入境處共接獲194名身在當地的港人查詢 ，包括最新航班安排。所有查詢港人報稱身處安全地方。

【17:50】機管局表示，受中東局勢影響，香港國際機場今天（1日）截止下午5時，有12班航班取消，明天（2日）亦將有8班航班取消。

東瀛遊：13名團友滯留杜拜和土耳其  縱橫遊:至本月10日前約10個中東團取消

【17:30】東瀛遊執董禤國全表示，目前共3個旅行團受影響，涉及約60人。當中，有13名團友滯留杜拜和土耳其未能回港；有26名團友滯留摩洛哥未能回港；另有26名客人因目前情況，旅行團未能出發。

旅行社縱橫遊常務董事袁振寧表示，現時有旅行團在杜拜，將於星期三回港，所有團友安全並安好，但團友可能心情受影響或有擔心，選擇今日在酒店休息。他說，東歐及西歐旅行團可能經杜拜或卡塔爾返港，如果當地機場沒有關閉，只是航班受影響，可安排旅客在其他地方轉機返港；即使一旦要滯留當地，亦可安排旅客繼續入住酒店。他又指暫時至本月10日前約有10個中東團取消，公司會根據旅監局指令退款；至於之後的旅行團安排，有待留意事態發展。

國泰：已暫停今日往返杜拜及利雅得客運航班

【16:10】入境處表示，在獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐卡塔爾大使館、中國駐阿拉伯聯合酋長國大使館、中國駐沙特阿拉伯王國大使館、中國駐巴林王國大使館、中國駐約旦哈希姆王國大使館及旅遊業監管局了解情況。截至3月1日上午8時，入境處共接獲131名身在當地的港人查詢 ，包括最新航班安排。所有查詢港人報稱身處安全地方。

入境處會繼續與查詢港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。

入境處指，在外港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線或提交網上求助表格求助。

【14:40】國泰航空Cathay Pacific（CX）表示，因應中東地區的最新局勢，已暫停今日（3月1日）於區內的航班運作，包括往返杜拜及利雅得的客運航班。此外，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。

國泰表示，已豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，讓顧客請於國泰網頁瀏覽詳情並靈活調整行程。顧客出發前往機場前，請於國泰網頁了解最新航班安排。置泰又指，顧客和機組人員的安全是國泰的首要考慮，將在檢視局勢後，再考慮恢復往返或飛越該地區。

機管局：截至今早11時有9班航班取消

【12:15】機管局更新資訊指，受伊朗局勢影響，香港國際機場昨日（2月28日）有5班航班取消，1班航班延誤，今天（3月1日）截至上午11時，有9班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

【11:55】縱橫遊表示，為保障安全，已取消3月10日前的阿聯酋團隊，會根據旅遊業監管局指令作出退款。

【07:42】入境處表示，至今未接獲港人求助。

伊朗局勢︱2月28日最新資訊

【22:42】機管局2月28日晚表示，受伊朗局勢影響，截止星期六晚上8時，香港國際機場星期六及星期日共有9班客運航班受影響，包括3班分別從杜拜或利雅得出發的航班延遲抵港，3班離港航班取消，3班分別前往利雅德及杜拜的航班延遲起飛。詳情請向航空公司查詢。

國泰暫停周六中東航班運作  包括往返杜拜、利雅得航班

國泰集團指，暫停周六中東航班運作，包括往返杜拜、利雅得的航班，以及往返杜拜阿勒馬克圖姆國際機場貨機。此外，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。

因應中東地區的最新發展，國泰航空豁免今日或之前出票的往返布杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH)航班重新訂位及更改航點的手續費用，更改機票截止日期為3月3日或之前，讓乘客可以更靈活調整行程。若乘客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。

國泰公告。
國泰公告。

