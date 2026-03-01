伊朗局勢．持續更新｜機管局：周六、日9班航班受影響 包括3班離港航班取消
更新時間：07:59 2026-03-01 HKT
發佈時間：07:59 2026-03-01 HKT
發佈時間：07:59 2026-03-01 HKT
伊朗局勢︱中東最新局勢，影響來往當地的航空交通。保安局周六（28日）在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示。局方表示，對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往當地。
伊朗局勢︱3月1日最新資訊
【07:42】入境處表示，至今未接獲港人求助。
伊朗局勢︱2月28日最新資訊
【22:42】機管局2月28日晚表示，受伊朗局勢影響，截止星期六晚上8時，香港國際機場星期六及星期日共有9班客運航班受影響，包括3班分別從杜拜或利雅得出發的航班延遲抵港，3班離港航班取消，3班分別前往利雅德及杜拜的航班延遲起飛。詳情請向航空公司查詢。
國泰暫停周六中東航班運作 包括往返杜拜、利雅得航班
國泰集團指，暫停周六中東航班運作，包括往返杜拜、利雅得的航班，以及往返杜拜阿勒馬克圖姆國際機場貨機。此外，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。
因應中東地區的最新發展，國泰航空豁免今日或之前出票的往返布杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH)航班重新訂位及更改航點的手續費用，更改機票截止日期為3月3日或之前，讓乘客可以更靈活調整行程。若乘客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。
