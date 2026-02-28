Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中東局勢升溫 保安局更新伊朗及以色列紅色外遊警示 籲港人提高警惕注意安全

社會
更新時間：16:49 2026-02-28 HKT
發佈時間：16:49 2026-02-28 HKT

保安局今日（28日）在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示，指自2月下旬，中東地區局勢升溫，呼籲計劃前赴或已在伊朗或以色列的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布，及中國駐當地使領館發布的領事服務信息。

在當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送訊息至1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐以色列大使館聯絡（領事保護與協助電話：(972) 3-5459520）。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:15
伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 伊朗導彈襲美駐巴林海軍基地︱不斷更新
即時國際
20分鐘前
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
6小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
12小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
玻利維亞運鈔機墜毀，造成15死30傷。美聯社
00:58
玻利維亞運鈔機墜毀15死30傷 民眾瘋搶散落鈔票 軍警發射催淚彈驅趕
即時國際
5小時前
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
飲食
7小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
9小時前