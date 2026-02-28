中東局勢升溫 保安局更新伊朗及以色列紅色外遊警示 籲港人提高警惕注意安全

保安局今日（28日）在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示，指自2月下旬，中東地區局勢升溫，呼籲計劃前赴或已在伊朗或以色列的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布，及中國駐當地使領館發布的領事服務信息。

在當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送訊息至1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐以色列大使館聯絡（領事保護與協助電話：(972) 3-5459520）。